Журналист «Медузы» Голунов отправлен под домашний арест. ФАН-ТВ

Никулинский районный суд постановил отправить журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест на два месяца. Таким образом он будет находиться в квартире своих родителей, где прописан, до 7 августа.

Во время заседания адвокаты просили суд ограничиться домашним арестом для Голунова. Однако следователь настаивал на том, что корреспондент проживает не по прописке и у него есть загранпаспорт, поэтому, оставшись на свободе, он сможет покинуть страну. Особенно если учесть, что в случае доказательства вины ему грозит внушительный тюремный срок, до 20 лет тюрьмы. В итоге, судья решил прислушаться к защите Голунова.

Напомним, корреспондента подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Журналист был задержан накануне, 7 июня, по пути на встречу с источником информации. При Голунове был найден порошок неизвестного происхождения. Как позднее сообщили спецслужбы, это наркотики. Подобное вещество нашли также у журналиста дома.

Отметим, ранее многие коллеги Голунова из разных российских СМИ высказались в его поддержку. Тем не менее, даже руководители оппозиционных изданий отмечают, что перед законом все равны. Никакого снисхождения и поблажек быть не должно.