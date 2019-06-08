Сборная России разгромила команду Сан-Марино на отборе Евро-2020

Саранск, 8 июня. Сборная России в субботу обыграла команду Сан-Марино с разгромным счетом 9:0. Квалификационный матч группового этапа Евро-2020 прошел в Саранске.

В ходе игры четыре раза отличился Дзюба, дважды — Смолов, а также по одному голу забили Чеволи, Кудряшов и Миранчук. При этом никто из россиян за матч не получил желтую карточку, а вот двум игрокам Сан-Марино судья все же сделал предупреждение — Ринальди и Муларони.

Россия находится в группе I квалификации Евро-2020 вместе с Бельгией, Казахстаном, Кипром и Шотландией. 24 марта завершился матч Россия — Казахстан, в ходе которого российская сборная разгромила соперника со счетом 0:4. 11 июня российской сборной предстоит сыграть с Кипром, а 6 сентября — с Шотландией.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020. Иностранцы, желающие посетить матчи турнира в Петербурге, смогу пересечь границу по карте Fan ID.

Безвизовый режим начнет действовать за две недели до первой встречи в рамках турнира в Петербурге. Въезд по Fan ID в Россию будет осуществляться вплоть до последнего матча Евро-2020.