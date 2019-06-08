Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест

Москва, 8 июня. Никулинский суд Москвы отправил журналиста издания Meduza Ивана Голунова, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, под домашний арест до 7 августа, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

Адвокат Голунова ходатайствовал о дополнительном времени на то, чтобы познакомиться с материалами следствия, однако суд ответил отказом. По словам судьи, у защиты было достаточно для этого времени.

Отметим также, что в ходе заседания суду были предоставлены положительные характеристики Голунова от его коллег — гендиректора журнала Forbs Russia, главного редактора журнала «Слон», главного редактора РБК, главного редактора газеты «Ведомости», обозревателя радиостанции «Эхо Москвы» и других журналистов.

Следователь заявил, что Голунов проживает не по прописке и попросил суд арестовать подсудимого на 2 месяца. Прокурор поддержал ходатайство следователя об аресте журналиста «Медузы». По его словам, сотруднику Meduza грозит свыше трех лет лишения свободы, поэтому он может попытаться скрыться от следствия.

«Голунов подозревается в особо тяжком преступлении и у следствия есть основания полагать, что он может скрыться от следствия и суда, — сказал представитель надзорного ведомства. — В связи с этим поддерживаем ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу».

Адвокаты журналиста попросили суд не заключать журналиста под стражу, а отправить под домашний арест.

Сам же Голунов не признал в суде вину в попытке сбыта наркотиков.

Журналиста освободили в зале суда. По решению суда Голунов будет находиться под домашним арестом по прописке до 7 августа.

Напомним, что полиция задержала журналиста на Цветном бульваре в Москве 6 июня. При себе у него было пять свернутых пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы стражи правопорядка обнаружили у журналиста дома. Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Издание Meduza сразу же потребовало освободить Голунова и даже зарегистрировала петицию на сайте Change.org, однако не все коллеги оппозиционного издания заняли аналогичную позицию. Так, например, редактор РБК Елизавета Голикова заявила, что перед законом все должны быть равны, вне зависимости от своей профессии и социального статуса.

Ранее глава издательского дома «Коммерсант» Владимир Желонкин указал на то, что оппозиционные взгляды журналиста не должны стать причиной снисхождения к нему властей. Главред «Коммерсанта» убежден, что людям, преступившим закон, не следует давать никаких поблажек.

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что намерен лично изучить дело Голунова. Он также выразил надежду на то, что ситуация с задержанием Голунова будет находиться под надлежащим контролем.