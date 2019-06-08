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Россия

Беглов рассказал Путину о социально-экономическом развитии Петербурга

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Беглов рассказал Путину о социально-экономическом развитии Петербурга

Санкт-Петербург, 8 июня. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов на полях ПМЭФ встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказал ему о мерах по развитию Северной столицы. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«На полях петербургского международного экономического форума Беглов доложил Путину о ходе реализации программы социально-экономического развития Санкт-Петербурга, а также об исполнении ранее данных поручений главы государства», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум в этом году поставил рекорд по объему подписанных контрактов. За несколько дней участники форума заключили 650 контрактов на 3,1 трлн рублей.

По словам советника президента РФ и зампреда оргкомитета форума Антона Кобякова, ПМЭФ-2019 собрал в Петербурге 148 компаний. Это в 1,5 раза больше, чем было в прошлом году.

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Автор: Антон Соколов
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