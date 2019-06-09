Сирия, 9 июня. ИГИЛ1* совершает вылазки на подконтрольных курдам территориях на востоке Сирии и атакует военную полицию на севере Ирака. «Тахрир аш-Шам» препятствует продвижению САА в «Большом Идлибе». В Хаме скончался от полученных ран лидер группировки «Джейш аль-Изза». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали опорные пункты группировки «Тахрир аш-Шам» на севере Хамы и в Идлибе.

ВВС Сирии: наносят удары по позициям боевиков на юге Идлиба и поддерживают наступление САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ожесточенные бои на северо-западе провинции Хама, в Дейр-эз-Зоре стягивают подкрепление.

«Исламское государство1: снова под подозрением в организации взрывов у курдского КПП на востоке Евфрата и севере Ирака.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила об уничтожении четырех танков правительственных сил и захвате четверых солдат САА в плен, обстреляла мирные поселения из крупнокалиберных пулеметов.

«Джейш Аль-Изза»: лишилась одного из своих полевых командиров, который скончался от ран, полученных в бою на севере Хамы.

Курды: потеряли двух бойцов в результате взрыва заминированного автомобиля в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: патрулирует воздушное пространство над Дейр-эз-Зором.

Провинция Алеппо

Как сообщило днем федеральное агентство ТАСС, в административный центр провинции Алеппо в сопровождении группы российских военных прибыл конвой гуманитарной помощи для жителей района Хальвания, наиболее пострадавшего во время боевых действий. Сирийцы получили сотни продовольственных наборов с продуктами. Местные власти постепенно восстанавливают дома и инфраструктуру, разрушенные боевиками в 2016 году в ходе боев за Алеппо. Постепенно жители возвращаются в дома из лагерей для беженцев.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Абу-Кемаль правительственные силы задержали двоих человек, Исмаила Иссу аль-Халифу и Абдула Раззака аль-Халифу, по обвинению в нападении на солдат САА, о чем сообщило агентство Deir Ezzor 24.

Сельскохозяйственные угодья в деревне Ислах Аль-Хуссейния и Аль-Багуз на западе провинции уничтожены при пожаре, как передает источник в сети Twitter Euphrates Post. Ответственность за поджоги пока что не взяла на себя ни одна из группировок.

Днем военный конвой Сирийской арабской армии (САА) вошел в деревню Бакрас на востоке провинции, как передал канал Step News Agency. В качестве подкрепления в провинцию прибыло 25 боевых машин пехоты. САА усиливает свое присутствие в Дейр-эз-Зоре после того как на конвой правительственных сил было совершено нападение радикалов «спящей ячейки» ИГИЛ.

По данным официального Twitter-канала международной коалиции во главе с США SOJTFOIR, в небе над Дейр-эз-Зором проводит разведку беспилотный самолет RQ-20 Puma американского производства. Армия США помогает курдам искать укрытия боевиков «Исламского государства» на востоке Дейр-эз-Зора, где за последний месяц выросло количество нападений ИГИЛ на территории курдской оккупации.

Провинция Идлиб

Как сообщалось ранее, САА укрепляет свои позиции в освобожденных поселениях и готовится к штурму в новых районах на границе между провинциями Хама и Идлиб. ВВС сирии продолжают наносить по расположениям джихадистов точечнеые удары. Утром позиции радикалов были атакованы в окрестоснях города Хан Ас-Субуль и Маарет-Хурма в ответ на провокации с их стороны. Ночью джихадисты из артиллерии обстреляли город Маарет ан-Нуман, где расположены силы сирийской армии.

Днем ВВС Сирии ударили по расположениям джихадистов в предместьях города Кафр-Набаль, Хазарин, Карса, Сафухан как сообщил канал Masar Press Net. Информация о потерях среди джихадистов уточняется.

Днем местный источник в сети Twitter (@jisrtv) сообщил о взрыве бомбы, заложенной в автомобиль, в городе Ад-Дана. Информация о пострадавших не поступала.

Провинция Ракка

Источник в сети Twitter (@huseyinbozan) сообщил утром, что в восточной части провинции в деревне Джудайдай Кихайт скончалось два курдских ополченца «Демократических сил Сирии» (SDF) в результате взрыва заминированного автомобиля.

Днем подконтрольный боевикам «Исламского государства» новостной портал «Амак», передал заявление боевиков ИГИЛ о том, что именно они причастны к двум терактам в Ракке и Дейр-эз-Зоре. ИГИЛ взяло на себя ответственность за расстрел патруля YPG и заминированный автомобиль в Дейр-эз-Зоре, а также за взрыв в Джудайдай Кихайт.

Провинция Хама

На севере провинции продолжились бои между правительственной армией и джихадистами «Тахрир аш-Шам». Канал TByoka передал, что Сирийская арабская армия (САА) направляет подкрепление к линии соприкосновения в Хаме.

Twitter-канал Step News Agency передал утром, что боевики обстреляли из РСЗР «Град» позиции правительственных сил рядом с военным аэропортом Хамы. Атака не причинила аэропорту материального ущерба. В ответ самолеты ВВС Сирии нанесли авиаудары по боевикам в районе города Мурек, Хан-Шейхун, Хас и Аль-Хамидия. Днем ВВС Сирии ударили по укреплениям джихадистов в районах поселений Аль-Арбаин, Хасрая и Руведа, как передал канал Step News Agency.

ВКС РФ оказали поддержку САА с воздуха. Днем самолеты нанесли авиаудары по местам скопления боевиков и их укрытиям в районах городов Кафр-Зета, Мурек, а также в окрестностях деревень Аль-Джабин, Тель-Малах, Аль-Арбаин, Закят, Хасрайа.

Днем новостной портал Halab Today TV сообщил, что в госпитале скончался от полученных ран один из лидеров группировки «Джейш Аль-Изза» - Абд аль-Басит Ас-Сарот. Он участвовал в сирийском конфликте с 2011 года, присоединившись к оппозиции. В 2014 году перебежал в ряды ИГИЛ, однако затем вернулся назад. До настоящего времени считался символом вооруженной оппозиции Сирии и носил имя «Соловей сирийского восстания».

Днем оппозиционные источники распространяли заявления боевиков о потерях САА на северо-западе провинции. По утверждениям джихадистов, ими якобы были уничтожены 4 танка правительственных сил, один самолет ВВС Сирии подбит из ракетной установки, трое военнослужащих взяты в плен, как передает Twitter-канал Step News Agency. Правительственными СМИ данные потери пока не были подтверждены.

Вечером «Тахрир аш-Шам» обстреляла из крупнокалиберной артиллерии позиции правительственной армии у Керназа и Брейдиджа.

Провинция Хасака

Новостное агентство Masar Press Net передало днем, что у КПП в районе Геран в южной части административной столицы провинции Хасака взорвался мотоцикл, начиненный взрывчаткой. За данный инцидент пока что не взяли на себя ответственность боевики какой бы то ни было группировки, но под подозрением по-прежнему джихадисты ИГИЛ, уже организовавшие сегодня аналогичный взрыв на востоке провинции Ракка в деревне Джудайдай Кихайт.

Ирак

По данным Twitter-канала Halab Today TV два человека были убиты и четверо ранены сегодня после трех отдельных террористических атак в Ираке. Конвой военной полиции подвергся террористической атаке утром. Бомба, установленное в полицейский автомобиль, разорвалась в деревне Саадуния, в провинции Киркук. В результате взрыва погиб один сотрудник и были ранены еще двое. Второе взрывное устройство сдетонировало в деревне Модер, что привело к гибели иракца и ранению сотрудника военной полиции. Еще один полицейский также был ранен взрывным устройством, прикрепленным к двери его дома в провинции Анбар. В организации этой серии терактов обвиняются боевики «Исламского государства», «спящие ячейки» которого скрываются в пустыне на севере страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)