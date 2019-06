IAAF не стала отменять решение об отстранении ВФЛА

Москва, 8 июня. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе принятое ранее решение по отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом в субботу сообщило агентство France Presse со ссылкой на свои источники.

Отметим, что представители ВФЛА ранее заявили, что выполнили все требования IAAF. В частности, федерация возобновила работу Российского антидопингового агентства и выплатила компенсацию.

В июле прошлого года глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о готовности восстановить Россию в правах. Он отметил положительные изменения с ОКР и РУСАДой, а также перестановку в министерстве спорта РФ. Все это, по мнению Баха, указывает на то, что Россия готова «перевернуть страницу» истории.

ВФЛА была временно отстранена от работы в IAAF в ноябре 2015 года. Поводом послужили обвинения в допинговых нарушениях среди российских спортсменов

#BREAKING IAAF maintain ban on doping-tainted Russia, according to source pic.twitter.com/FpwpdZSW9r