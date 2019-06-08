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IAAF не стала отменять решение об отстранении ВФЛА

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IAAF не стала отменять решение об отстранении ВФЛА

Москва, 8 июня. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе принятое ранее решение по отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом в субботу сообщило агентство France Presse со ссылкой на свои источники.

Отметим, что представители ВФЛА ранее заявили, что выполнили все требования IAAF. В частности, федерация  возобновила работу  Российского антидопингового агентства и выплатила компенсацию.

В июле прошлого года глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о готовности восстановить Россию в правах. Он отметил положительные изменения с ОКР и РУСАДой, а также перестановку в министерстве спорта РФ. Все это, по мнению Баха, указывает на то, что Россия готова «перевернуть страницу» истории.

ВФЛА была временно отстранена от работы в IAAF в ноябре 2015 года. Поводом послужили обвинения в допинговых нарушениях среди российских спортсменов

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Автор: Антон Соколов
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