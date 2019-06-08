В Росгвардии выбрали лучшие группы задержания вневедомственной охраны

В Воронеже на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко наградил лучшие группы задержания вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

В конкурсе приняли участие более 200 росгвардейцев, прошедших региональные, а затем окружные этапы. Сотрудники Росгвардии три дня проходили конкурсные испытания на учебной базе Воронежского института МВД России, в котором обучаются росгвардейцы на радиотехническом и юридическом факультетах.

Жюри оценило уровень физической, огневой, специальной, медицинской и технической подготовки, проверило, как росгвардейцы знают российское законодательство. Самым сложным этапом — он отражает специфику действий экипажей групп задержания — стали состязания в действиях экипажей по сигналу «Тревога» и задержанию условных правонарушителей.

Учебные ситуации максимально приблизили к реальным и воспроизвели то, с чем сотрудникам групп задержания вневедомственной охраны приходится сталкиваться в повседневной деятельности. Это выезды на охраняемые объекты, с которых поступил тревожный сигнал, задержание лиц, совершающих преступления в общественных местах.

Судьи оценивали каждый элемент и каждое действие сотрудников, в том числе на соответствие нормативно-правовой базе. Анализ и разбор ошибок проводили прямо на месте после выполнения заданий.

Лучшим экипажем группы задержания признали сотрудников Управления вневедомственной охраны по Красноярскому краю. Второе место занял экипаж Управления вневедомственной охраны по Республике Башкортостан. Замкнули тройку призеров росгвардейцы Управления вневедомственной охраны по Воронежской области.

Помимо медалей и кубков, победители получили сертификаты на новые патрульные автомобили.

«От имени руководства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и многотысячного коллектива вневедомственной охраны поздравляю вас с завершением всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Все участники достойно представили свои регионы, показали высокие результаты. Можно с уверенностью сказать, что главная задача конкурса — проверка и оценка профессиональных качеств и умения действовать в экстремальных ситуациях — достигнута. Кроме того, конкурс позволяет не только оценить уровень подготовки сотрудников, но и способствует его повышению, дает хорошую возможность участникам обменяться опытом», — отметил генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко.

Добавим, что по всей России ежесуточно на маршруты патрулирования заступают почти 6,5 тыс. автоэкипажей групп задержания подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, в которых задействуются более 14,5 тыс. сотрудников.

На сегодняшний день в подразделениях вневедомственной охраны Росгвардии функционирует единая сеть из 1507 пунктов централизованной охраны, росгвардейцы следят за безопасностью свыше 364 тыс. объектов различных форм собственности и около 938 тыс. мест проживания и хранения имущества россиян (квартир, коттеджей, дач).