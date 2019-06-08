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Посаженный Трампом и Макроном «дуб дружбы» протянул чуть больше года

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Посаженный Трампом и Макроном «дуб дружбы» протянул чуть больше года

Париж, 8 июня. Дуб, который президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон посадили в апреле прошлого года возле Белого дома, умер.

Как сообщает французская газета Figaro, причиной увядания дерева стал американский фитосанитарный контроль. Дело в том, что саженец был привезен из-за границы, а, согласно американскому законодательству, все ввозимые растения должны обрабатываться для предотвращения распространения болезней.

«Маленький дуб погиб, и трава вновь заявила о себе на лужайке Белого Дома, куда Дональд Трамп и Эммануэль Макрон его посадили», — пишет Figaro.

Напомним, что дерево было привезено из Нормандии, где во времена Второй мировой войны осуществлялась высадка американцев и британцев. По задумке Макрона, дуб должен был стать символом мира между США и Францией.

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Автор: Антон Соколов
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