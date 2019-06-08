Дети с проблемами здоровья из РФ, США, Германии, Индии сыграли в футбол в Москве

Международный благотворительный футбольный турнир «Кубок Добра» прошел при поддержке МИД России и Минспорта РФ 8 июня в Москве на «Сапсан-Арене», передает корреспондент Федерального агентства новостей. Главной особенностью матча стало то, что в каждой команде вместе с обычными детьми за победу сражались юные футболисты с ограниченными возможностями здоровья.

«С самого первого турнира отвечаю за арткоммуникацию. Снимаю и монтирую ролики о мероприятиях. Цепляет страсть и искренность ребят, поражаюсь каждый раз во время монтажа, сколько же во время турнира эмоций и переживаний. Все так же, как в большом футболе», — поделился с ФАН Михаил Гребенщиков.

В столицу приехали команды футболистов в возрасте от 10 до 13 лет из США, Великобритании, Германии, Индии, Израиля. Россию представили коллективы футболистов из школы-интерната МИД России «Дети — послы мира» и две команды детей с ДЦП — «Спартанец» (Щелково) и «Спартак-Москва».

«Первый турнир был четыре года назад, на Рождество. Спонсорской поддержки и партнеров тогда еще не было, и участники играли на крыше британского посольства, в мороз. Сейчас нашим партнером стал ФК «Локомотив», и мы играем на «Сапсан-Арене». Наша главная цель — показать, что запись в медицинской карточке не должна влиять на образ жизни», — рассказала директор благотворительного фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова.

По словам организатора, такие мероприятия позволяют детям даже с тяжелыми заболеваниями не замыкаться в четырех стенах и вести полноценный образ жизни. На турнире все адаптировано под особенности футболистов, но при этом максимально приближено к стандартным футбольным матчам. Спортивного азарта и напряжения во время игры здесь оказалось никак не меньше, чем в профессиональных состязаниях.

«У наших ребят точно такие же тренировки, как у других спортсменов, никаких различий. Футбол — это семейный, дружеский вид спорта, все ребята встречаются, завязывается дружба, и это замечательно», — рассказал ФАН тренер команды детей с ДЦП «Спартак-Москва» Сергей Шавло.

По итогам соревнований «Кубок Добра» достался команде из Индии, серебро — у ребят из школы интерната МИД РФ «Дети — послы мира». Третье место заняли футболисты из США.