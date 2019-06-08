Фестиваль внедорожья LADOGA-TROPHY 2019 стартовал в Петербурге. ФАН-ТВ

8 июня в Северной столице стартовал международный фестиваль офф-роуда Ladoga Trophy 2019. Мероприятие продлится девять дней. Около 1000 участников из 12 стран мира стартовали с Исаакиевской площади и отправились покорять просторы Ленобласти и Карелии. В соревновании приняли участие и профессиональные автоспортсмены и автотуристы-любители разного уровня подготовки. 250 экипажей преодолеют маршрут протяженностью более 2500 км, из которых более 400км — особо сложные участки.

Публика, как и ожидалось, самая разнообразная — кто-то приезжает отдохнуть и расслабиться, а кто-то гонит за победой и острыми ощущениями.

«Они приезжают грязные такие, уставшие, а мы такие довольные, покатавшись, посмотрев на интересные места. Классно же, ты чувствуешь, ты путешествуешь, духовно обогащаешься», — делится участник фестиваля Михаил Рябинкин.

Фестиваль Ladoga Trophy является частью официальной спортивной программы Международного Экономического форума, который проходит в Петербурге с 6 по 8 июня.