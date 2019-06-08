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Соловьева поразило спокойствие российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

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Соловьева поразило спокойствие российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

Москва, 8 июня. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал реакцию российских моряков на опасное сближение с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.

Журналист опубликовал на своей странице в Instagram ролик, на котором виден российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Соловьев заметил, что во время опасного маневра «на вертолетной площадке безмятежно загорал» один из членов экипажа. 

«Вот это выдержка!», — прокомментировал видео телеведущий.

Инцидент в Восточно-Китайском море, произошедший 7 июня с американским крейсером, активно обсуждают в Сети. Сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота и авианосная ударная группа ВМС США шли параллельными курсами, когда внезапно американский крейсер резко поменял направление и буквально «подрезал» «Адмирала Виноградова», оказавшись на опасном расстоянии в 15-30 метров. 

Вашингтон возложил вину за инцидент на российских моряков. Россия в свою очередь заявила протест США в связи со случившимся. В Москве подчеркнули, что именно американский корабль подошел на небезопасное расстояние к «Адмиралу Виноградову», а затем пересек его курс, отмечает телеканал 360.

По мнению сенатора Франца Клинцевича, крейсер ВМС США приблизился на опасное расстояние к российскому кораблю ради простой бравады. Сенатор выразил сомнение в том, что руководство судна выполняло чей-то приказ, нарушая правила судоходства.

 

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Автор: Сергей Петров
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