Децла посмертно наградили премией «Муз-ТВ» за вклад в хип-хоп

Москва, 8 июня. Известного российского рэпера Кирилла Толмацкого в субботу посмертно наградили премией «Муз-ТВ» за вклад в развитие хип-хопа. Награду принял отец артиста Александр Толмацкий.

Он выразил сожаление, что на церемонию не приехала мать рэпера и его 13-летний сын, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, что Децл был одним из самых ярких и популярных представителей российской рэп-культуры начала двухтысячных. Его первый альбом «Кто? ты», который вышел в 2000 году, стал бестселлером и не терял популярность на протяжении десяти лет.

Рэпер скончался от остановки сердца в ночь на 3 февраля 2019 года, после выступления на частной вечеринке в Ижевске. Ему было 35 лет. По мнению матери музыканта, причиной смерти стала излишняя нагрузка.

Впрочем, многие фанаты верят, что на самом деле Децл инсценировал свою смерть. В качестве доказательства они приводят последнюю запись в Instagram, в которой он опубликовал свою картину, подписанную RIP RGB — conspiracy theory collection (коллекция конспирологических теорий). Кроме того, в 2015 году Толмацкий заявлял в интервью, что хотел бы инсценировать смерть в возрасте 35 лет, а потом уехать жить на остров.