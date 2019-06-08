Сирия новости 8 июня 22.30: три теракта в Ираке, американский беспилотник патрулирует в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 8 июня. Три теракта произошли сегодня днем в Ираке. «Тахрир аш-Шам» обстреливает поселения в Хаме, занятые САА. В небе над Дейр-эз-Зором проводит разведку американский беспилотник. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: поддерживают наступление САА на северо-западе Хамы, нанесли удар по расположениям джихадистов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивают атаки боевиков «Тахрир аш-Шам» на северо-западном фронте Хамы.

«Исламское государство1: подозревается в организации трех терактов в Ираке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает из крупнокалиберной артиллерии поселки на севере Хамы, занятые отрядами САА.

Международная коалиция: патрулирует воздушное пространство над Дейр-эз-Зором.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным официального Twitter-канала международной коалиции во главе с США SOJTFOIR, в небе над Дейр-эз-Зором проводит разведку беспилотный самолет RQ-20 Puma американского производства. Армия США помогает курдам искать укрытия боевиков «Исламского государства» на востоке «Дейр-эз-Зора», где за последний месяц выросло количество нападений ИГИЛ1 на территории курдской оккупации.

Провинция Хама

ВВС Сирии продолжили поддерживать наступление правительственных сил с воздуха и ударили по укреплениям джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районах поселений Аль-Арбаин, Хасрая и Руведа. Данные о потерях среди радикалов пока что выясняются, как передал канал Step News Agency.

Боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли из крупнокалиберной артиллерии позиции правительственной армии у деревни Аль-Джалям, в городе Керназ и у населенного пункта Брейдидж на севере провинции. Как сообщает канал Masar Press Net, пока что не поступало информации о потерях среди армии САР или о жертвах среди мирного населения.

Как сообщает российские наблюдатели Центра по применению сторон (ЦПВС), всего в Хаме было зафиксировано два случая нарушения боевиками режима прекращения огня, и десять в Латакии. По данным турецкой стороны за текущие сутки было зарегестрировано 16 случаев нарушения прекращения огня, из них четырнадцать в Хаме.

Провинция Эль-Кунейтра

Как сообщил новостной портал Sana News, в районе оккупированных Израилем Голанских высот начался пожар в сельскохозяйственных угодьях и на пастбищах. Как сообщает источник, израильские военнослужащие подожгли поля, после чего огонь перекинулся к фермерским территориям у поселения Сидон Аль-Ханут. Прежде чем пожарные команды успели потушить огонь, были уничтожены гектары посевов и угодий.

Ирак

По данным Twitter-канала Halab Today TV два человека были убиты и четверо ранены сегодня после трех отдельных террористических атак в Ираке. Конвой военной полиции подвергся террористической атаке утром. Бомба, установленное в полицейский автомобиль, разорвалась в деревне Саадуния, в провинции Киркук. В результате взрыва погиб один сотрудник и были ранены еще двое. Второе взрывное устройство сдетонировало в деревне Модер, что привело к гибели иракца и ранению сотрудника военной полиции. Еще один полицейский также был ранен взрывным устройством, прикрепленным к двери его дома в провинции Анбар. В организации этой серии терактов обвиняются боевики «Исламского государства», «спящие ячейки» которого скрываются в пустыне на севере страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)