Сотрудники МЧС на учениях потушили десяток пожаров. ФАН-ТВ

На учебно-тренировочном полигоне Ногинска прошли масштабные показательные учения сил МЧС. В них приняли участие больше 1000 человек и 200 единиц техники. Специалисты смогли побороть различные виды опасности: пожар на заводе боеприпасов, наводнение, возгорание самолета, лесной пожар и химическую атаку. По полигону проехали вездеходы, робототехнические комплексы, гусеничные плавающие транспортеры, катера, различные виды специальных автомобилей, а в небе пролетела авиация.

Согласно легенде на территорию Центральной России пришел циклон, в результате которого часть территорий затопило. Были разрушены жилые и промышленные здания, есть пострадавшие.

«Собрать такое количество сил и средств в реальной обстановке очень сложно. Можно, но для этого потребуется время. Одна из наших задач здесь — продемонстрировать новые технологии. Вы видели беспилотник здесь. Мы не просто показывали их. Беспилотник тут же выстраивал на каждом объекте 3D моделирование с управленческими решениями и нам выводил. Не то, что нам, а в Национальный центр кризисных ситуаций», — подчеркнул первый заместитель министра России по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.

В учениях также задействовали спасателей из 12 стран: Белоруссии, Армении, Казахстана, Вьетнама, Таджикистана и других. Зрители, в основном, семьи спасателей. На трибунах собрались сотни человек. Те, кто впервые попал на полевое учение, оказался поражен.

«Прекрасные впечатления. Главное, чтобы так в жизни было. Я, например, видела это первый раз. Естественно, меня больше всего зацепил объект — самолет. Просто там сидел мой муж, и он организовывал, чтобы все прошло правильно. Это очень их стимулирует и очень помогает в жизни, потому что постоянные эти тренировки вырабатывают иммунитет на все жизненные ситуации», — делится впечатлениями зритель Ольга Буренкова.

Особое место в учениях уделили беспилотникам. Они в режиме реального времени создают 3D изображение ЧП. Кроме того, они способны доставлять небольшие грузы весом до килограмма. Это, в частности, средства индивидуальной защиты, необходимые для ограничения попадания дыма и ожога дыхательных путей. Дроны способны преодолевать расстояние до трех километров, отдаляясь от источника связи. Впервые представили беспилотное судно «СУПЕРКАМ», размах крыла которого 3,2 метра. Он может взлетать и приземляться в неприспособленных местах.