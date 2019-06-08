Советник Путина объяснил, почему Калви не вернут деньги за ПМЭФ

Москва, 8 июня. Организаторы Петербургского международного экономического форума не будут возвращать средства арестованному основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, который зарегистрировался в качестве гостя, но так и не посетил мероприятие. Об этом в субботу заявил советник президента РФ Антон Кобяков, который также является заместителем председателя оргкомитета форума.

По его словам, Калви заплатил за участия в форуме в надежде, что его выпустят из-под стражи, хотя мог принять участие в ПМЭФ совершенно бесплатно, передает ТАСС.

«Мы предусмотрели возможности для того, чтобы он стал участником форума. Мы предусмотрели для любого, кто зайдет на сайт ПМЭФ, в онлайн-режиме можно стать участником любых мероприятий бесплатно. Мог и не платить. На что надеялся — не знаю», — отметил Кобяков.

Напомним, что Майкл Калви находится под домашним арестом по подозрению в мошенничестве. Ему инкриминируют хищение 2,5 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что рассчитывает на прозрачное следствие по делу Калви.

Калви является основателем компании Baring Vostok Capital Partners, занимающейся инвестициями в Россию и страны СНГ. Его задержали в феврале сотрудники Следственного комитета РФ.

По данным следствия, бизнесмен знал о задолженности у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» по кредитам перед банком в размере 2,5 миллиарда рублей, однако продал акции банку «Восточный экспресс», пишет «Царьград». Также по делу о мошенничестве СКР задержал еще пятерых сообщников Калви, в том числе директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина и партнера Филиппа Дельпаля.