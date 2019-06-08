Словакия заявила о готовности присоединиться к «Северному потоку — 2»

Братислава, 8 июня. Словакия готова стать частью газопровода «Северный поток — 2», который Россия реализует проект вместе с Германией и другими зарубежными партнерами. Об этом в субботу заявил премьер-министр республики Петер Пеллегрини.

«Словакия готовится стать частью проекта, когда структура «Северного потока — 2» начнет действовать. Это означает, что словацкий транзитный газопровод готов к тому, что, если газ поступит через Германию и другие страны, он далее мог бы идти через Словакию на юг Европы», — отметил он.

По словам главы словацкого правительства, таким образом страна может компенсировать расходы на оплату российского газа, который сегодня поступает через Украину. Пеллегрини добавил, что власти Словакии уже провели переговоры с российской стороной относительно реализации проекта. Детали этих переговоров он приводить не стал, сообщает ТАСС.

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главными противниками проекта являются США и Украина. Вашингтон видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом. Украина же опасается лишиться стабильного дохода от транзита российского газа.

Москва ранее уже заявляла, что готова сохранить украинский транзит после запуска «Северного потока — 2» только при условии, что он будет экономически оправдан, а Киев откажется от всех исков в адрес Москвы.

Что касается США, то Вашингтон, по словам президента РФ Владимира Путина, не сможет помешать проекту, так как в нем заинтересована Европа.