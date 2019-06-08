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Правительство Молдавии возглавила Майа Санду

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Правительство Молдавии возглавила Майа Санду

Кишинев, 8 июня. Парламент Молдавии, в конечном итоге, утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Майей Санду. Это решение поддержал 61 парламентарий из 101.

Санду возглавила кабинет министров благодаря поддержке от социалистической партии Молдавии и проевропейского блока ACUM, которые создали временную коалицию.

«Я уверен, что от возможностей Майи Санду зависит, насколько функциональным будет это правительство, я надеюсь, что это будет хорошее правительство», — приводит слова президента страны Игоря Додона РИА Новости.

Президент республики принял присягу нового состава кабинета министров прямо в зале заседания парламента, чтобы депутаты сразу смогли приступить к выполнению своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что главой парламента Молдавии избрали лидера Партии социалистов Республики Молдова Зинаиду Гречаный. Однако Конституционный суд республики признал это решение незаконным, а также объявил вне закона документы, которые в будущем примет парламент.

Запрос на вынесение решения Конституционным судом подала Демократическая партия Молдовы, которая в прошлом парламенте контролировала правящее большинство.

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Автор: Сергей Петров
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