Венедиктов ставит себя выше судебной системы

Санкт-Петербург, 8 июня. Генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев прокомментировал ситуацию с задержанием журналиста издания Meduza Ивана Голунова, обвиняемого по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.

«В связи с задержанием Голунова я наблюдаю массированную информационную атаку в Рунете, цель которой, на мой взгляд, дискредитировать правоохранительные структуры России. Никто из тех, кто пишет сейчас воззвания в защиту потенциального наркоторговца, не могут на 100% утверждать, чем Голунов на самом деле занимался. Но если он действительно торговал наркотиками, то эта информационная атака выглядит попыткой заставить российское общество сформировать касту неприкасаемых». «Антироссийски настроенные граждане, вроде господина Венедиктова (Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». — Прим. ФАН), сейчас готовы поручиться за Голунова, но это выглядит неубедительно и жалко. У правоохранительных органов, наверное, есть фактура, реальные основания – когда они принимали решение задержать Голунова, они знали, что задерживают распространителя наркотиков. Всю информацию необходимо проверять, чем сейчас и занимаются правоохранительные органы. Но господин Венедиктов и другие записные «борцы с режимом» считают, что они знают больше и их позиция на 100% достоверная». «Я вижу попытку раскачать общество на протест на основании непроверенной информации, которую сами же распространители и готовят. Это известная схема, которую используют американские фонды, когда разрушают государственную систему намеченного для уничтожения государства. Так уже было с Югославией, Ливией, Ираком. Так сейчас хотят сделать с Россией. Думаю, не выйдет. Слишком много вранья накрутили вокруг этого гражданина. Если человек виновен — он должен сидеть в тюрьме. Суд оценит все факты и вынесет справедливое решение. Не Венедиктов и другие вражеские России спикеры «Эха Москвы» должны принимать решение о виновности или не виновности».

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками задержали Голунова в четверг на Цветном бульваре в рамках оперативной разработки наркогруппировки. При досмотре у него изъяли 4 грамма наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще 5 грамм кокаина.

Расследование дела Голунова взял под контроль начальник столичного главка МВД Олег Баранов. 8 июня журналисту предъявят обвинение в рамках возбужденного уголовного дела и выберут меру пресечения.

В субботу корреспонденту в больнице провели полное медицинское обследование. Сообщения о переломах и сотрясении у Голунова оказались фейком.

Многие руководители оппозиционных СМИ и антироссийских изданий высказались об ответственности перед законом. Эксперты же сошлись во мнении, что поддержка либеральных ценностей — это прямой путь к саморазрушению.

Главный редактор РБК Елизавета Голикова заявила, что перед законом все должны быть равны, независимо от социального статуса и рода деятельности.