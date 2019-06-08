Врачи не нашли никаких травм у Голунова

Москва, 8 июня. Врачи московской Городской клинической больницы №71 не нашли никаких переломов у журналиста издания Meduza Ивана Голунова. Об этом в субботу заявил главврач заведения Александр Мясников.

Осмотр у невролога не выявил никаких признаков сотрясения мозга.

«Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь​​​. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале», — отметил он.

По словам Мясникова, из всех травм медики зафиксировали только ссадину на спине и гематому в области глаза. Голунову сделали инъекцию против столбняка и отпустили из больницы, передает РИА Новости.

Ранее многие интернет-пользователи писали в соцсетях о жестоком избиении журналиста Meduza при задержании.

«Голунов очень плохо себя чувствует, не понимает, что происходит, с трудом держится на стуле, болезненно реагирует на свет», — пишет Оксана Баулина со ссылкой на адвоката Голунова Дмитрия Джулая.

«В Москве задержан Иван Голунов. Его избили и подбросили наркотики», — отмечает пользователь с ником Сталингулаг.

«Meduza сообщает, что Ивана Голунова били при задержании и в полиции. У него отказались взять материалы на экспертизу по наркотикам», — указывает Ольга Бешлей.

Напомним, что полиция задержала журналиста на Цветном бульваре в Москве. При себе у него было пять свернутых пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы стражи правопорядка обнаружили у журналиста дома. Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Meduza сразу же потребовала освободить Голунова и даже зарегистрировала петицию на сайте Change.org, однако далеко не все интернет-пользователи встали на ее сторону. Федеральное агентство новостей на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» провело опрос на тему, стоит ли прощать Голунова на основании того, что тот является представителем оппозиционных сил. В результате 94,29% проголосовавших выбрали ответ: «Не стоит».

Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что намерен лично изучить дело Голунова. Он также выразил надежду на то, что ситуация с задержанием Голунова будет находиться под надлежащим контролем.