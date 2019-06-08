Пушков высмеял сожаления Рады из-за утраты Киевом ядерного потенциала

Москва, 8 июня. Вашингтон никогда не позволил бы Украине иметь ядерное оружие, считает российский сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на призыв депутата Рады Юрия Левченко судить бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму за заключение Будапештского меморандума.

Ранее украинский парламентарий предложил наказать экс-глав страны за «госизмену». Он раскритиковал Кравчука и Кучму за то, что те, согласившись на подписание договора, променяли «третий ядерный потенциал мира» на малозначащую «бумажку», которая не дала Украине никаких преимуществ, пишет «ФедералПресс».

Пушков в микроблоге Twiter высмеял сожаления депутата Рады из-за утраты Киевом ядерного потенциала.

«Чего не только не говорят в Раде! Пусть успокоятся: никто, и прежде всего США, не позволил бы Украине иметь ядерное оружие», — написал сенатор.

Чего не только не говорят в Раде! Вот обвиняют Кравчука и Кучму, что они отдали за «ничтожную бумажку третий ядерный потенциал в мире». А не то была бы сейчас Украина великой ядерной державой. Пусть успокоятся: никто, и прежде всего США, не позволил бы Украине иметь я/оружие. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 июня 2019 г.

Напомним, Будапештский меморандум был подписан в декабре 1994 года главами Украины, США, России и Великобритании. Документ гарантировал безопасность, предоставленную стране в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

Ранее лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко обвинил мировых политиков, в том числе США, в обмане в связи с отказом Украины от третьего ядерного потенциала в мире. Как утверждает юрист, на вооружении Киева до подписания меморандума стояли 3 тысячи боеголовок, что было больше, чем у Китая, Франции, Великобритании и США вместе взятых.

Для Украины в данный момент, подчеркнул Ляшко, «очень унизительно просить в США оружие» для защиты своих территорий, когда она сама могла иметь мощнейший ядерный потенциал.