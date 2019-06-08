Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Пушков высмеял сожаления Рады из-за утраты Киевом ядерного потенциала

49
0 Оставить комментарий

Пушков высмеял сожаления Рады из-за утраты Киевом ядерного потенциала

Москва, 8 июня. Вашингтон никогда не позволил бы Украине иметь ядерное оружие, считает российский сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на призыв депутата Рады Юрия Левченко судить бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму за заключение Будапештского меморандума.

Ранее украинский парламентарий предложил наказать экс-глав страны за «госизмену». Он раскритиковал Кравчука и Кучму за то, что те, согласившись на подписание договора, променяли «третий ядерный потенциал мира» на малозначащую «бумажку», которая не дала Украине никаких преимуществ, пишет «ФедералПресс».

Пушков в микроблоге Twiter высмеял сожаления депутата Рады из-за утраты Киевом ядерного потенциала.

«Чего не только не говорят в Раде! Пусть успокоятся: никто, и прежде всего США, не позволил бы Украине иметь ядерное оружие», — написал сенатор.

Напомним, Будапештский меморандум был подписан в декабре 1994 года главами Украины, США, России и Великобритании. Документ гарантировал безопасность, предоставленную стране в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

Ранее лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко обвинил мировых политиков, в том числе США, в обмане в связи с отказом Украины от третьего ядерного потенциала в мире. Как утверждает юрист, на вооружении Киева до подписания меморандума стояли 3 тысячи боеголовок, что было больше, чем у Китая, Франции, Великобритании и США вместе взятых. 

Для Украины в данный момент, подчеркнул Ляшко, «очень унизительно просить в США оружие» для защиты своих территорий, когда она сама могла иметь мощнейший ядерный потенциал.

infox - new
Автор: Екатерина Кухарева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров