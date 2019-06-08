На Шри-Ланке в автобусной аварии пострадали 19 человек

Коломбо, 8 июня. Как минимум 19 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в районе населенного пункта Хуландава на юге Шри-Ланки.

Авария случилась на главной дороге, ведущей к городу Акуресса в Южной провинции страны. Два автобуса столкнулись, один из них в результате ДТП остановился, а затем упал в овраг, сообщает новостной портал Ada Derana.

Семнадцать пострадавших в аварии доставили в больницу близлежащего города Акуресса, еще два человека отправили в другой госпиталь.

Как отмечается, водителя одного из автобусов увезли в больницу после того, как на него напали недовольные пассажиры. Полиция задержала обоих водителей и занимается расследованием причин аварии.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых в организации серии терактов, прогремевших на острове 21 апреля. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство1»(запрещена в РФ). По последним данным, в результате терактов погибли 359 человек, более 600 получили различные ранения.