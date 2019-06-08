Медики не обнаружили травм у журналиста «Медузы» Голунова. События дня. ФАН-ТВ

Единая валюта с Белоруссией Россия и Белоруссия продолжают обсуждать создание единой валюты. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал глава Минэкономразвития нашей страны Максим Орешкин. 8 июня на площадке форума он встретился со своим белорусским коллегой Дмитрием Крутым. «Этот пункт записан в Союзном договоре, поэтому это обсуждается. Встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоит это делать, как это делать, в какие сроки это делать», прокомментировал вопрос о создании единой валюты глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Кстати, министр также уточнил, что программу интеграции стран реализуют за четыре года, то есть до 2023-го. Сейчас государства обсуждают вопросы формирования единых рынков газа, нефти, электроэнергии. И это только одна из важных встреч, которая прошла на площадке международного форума. Три насыщенных дня, 19 000 участников из 145 стран. Переговоры, встречи, лекции по вопросам политики, бизнеса, энергетики, культуры … В этом году ПМЭФ поставил рекорд — на его полях участники заключили 650 контрактов на общую сумму более 3 трлн рублей. Среди главных гостей были президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Глава нашего государства отметил важность форума и обещал изучить мнения предпринимателей, чтобы впоследствии улучшить бизнес-среду в стране.

Волнения в Молдавии В Молдавии требуют отставки президента Игоря Додона. Лозунги с таким призывом 8 июня скандировали члены Демократической партии страны. Причиной столь громкого предложения стала неразбериха в парламенте. Все дело в том, что выборы в стране прошли 24 февраля, но большинство так до сих пор и не сформировано. По итогам в парламент прошли социалисты, демократы и проевропейский оппозиционный блок. Но они никак не могут договориться. Игорь Додон предложил депутатам создать коалицию, однако встретил сопротивление. Как следствие — дееспособного правительства в стране нет. Сегодня глава государства заявил, что дает фракциям несколько дней на переговоры. Но есть одно «но»: 7 июня время, отведенное парламенту на формирование правительства, истекло. «Депутаты, которые будут голосовать, подвергаются риску. Против них прокуратура может открыть уголовные дела по обвинению в госперевороте. Но если парламентарии это сделают, значит, что они хотят изменить ситуацию в стране. Я пригласил сегодня для консультаций послов РФ, США и ЕС, чтобы обсудить ситуацию в стране», — заявил молдавский лидер. Депутаты Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum подписали соглашение. Стороны обязуются одобрить кандидатуры на пост председателя парламента и премьер-министра. Но Конституционный суд страны еще раз заявил, что все принимаемые после 7 июня действия незаконны. Чем закончится эта ситуация? Возможно, досрочными парламентскими выборами.

Вместо Мэй бывший наркоман? В Великобритании также грядут кадровые политические изменения. Это связано с уходом Терезы Мэй с должности главы Консервативной партии. Будущие кандидаты для участия в выборах должны зарегистрироваться до 10 июня. И один из возможных претендентов на пост лидера партии сегодня, возможно, отвернул от себя многих избирателей. Министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув признался, что более 20 лет назад употреблял наркотики. Такими заголовками пестрят лондонские СМИ. Гоув уточнил, что пробовал запрещенные вещества несколько раз на светских мероприятиях. 51-летний политик сознается, что это было ошибкой молодости. В то же время он не считает, что такие опрометчивые шаги могут лишить человека права претендовать на высокий пост. Напомним, 7 июня Тереза Мэй ушла с должности главы Консервативной партии. Премьером Британии она останется до тех пор, пока не выберут нового лидера. Сейчас на пост главы консерваторов претендуют более десяти человек.