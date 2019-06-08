Сын Алибасова рассказал подробности отравления своего отца

Москва, 8 июня. Сын известного музыкального продюсера Бари Алибасова рассказал подробности отравления своего отца жидкостью для прочистки труб.

По его словам, его родитель привык к определенному расположению вещей в своем доме. У него всегда на кухне рядом с раковиной стоит какое-нибудь питье.

«А на студии рядом с раковиной, кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель, и он его хлебнул», — рассказал Бари Алибасов-младший, выступая в эфире телеканала НТВ.

Сын основателя «На-На» добавил, что его отца подвел его суетливый характер. Он глотнул химический растворитель прежде чем понял, что это не питье. Несмотря на то, что Алибасов тут же выплюнул моющее средство, оно успело оставить ожоги в горле, желудке и кишечнике. После этого инцидента он сразу позвонил сыну, но не мог ничего сказать из-за полученных повреждений гортани.

Продюсеру оперативно сделали промывание желудка и доставили в больницу. В настоящее время он находится в медикаментозном сне. Врачи просят родных и близких не беспокоить пациента.

Медики говорят, что состояние Алибасова остается тяжелым, в связи с чем его не переводят из отделения реанимации. Пресс-секретарь Вадим Горжанкин полагает, что артист мог перепутать очиститель труб с соком. Он выложил фотографию полки, где рядом с бутылками апельсинового сока стоит выкрашенная в оранжевый цвет емкость трубоочистителя «Крот». Горжанкин подчеркнул, что у Алибасова плохое зрение, а химической жидкости нет четко выраженного запаха. В ближайшее время семья продюсера намерена обратиться в суд, чтобы уберечь других людей от подобных инцидентов.