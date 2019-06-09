Сирия новости 9 июня 07.00: три главаря боевиков уничтожены в Хаме, предотвращено покушение на генерала КСИР

Сирия, 9 июня. Три полевых командира «Джейш аль-Изза» были уничтожены на севере Хамы, силы безопасности предотвратили покушение на генерала КСИР в Абу-Кемале, Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): продолжила противостоять террористам на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия» (ССА): казнила мирных жителей в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: провели новые атаки на позиции САА на севере Хамы, обстреляли жилые районы Скальбии, уничтожили школу в Хайялине.

Курды: арестовали чиновника из Дамаска в Хасаке.

Провинция Алеппо

Боевики протурецких группировок «Свободной сирийской армии» (ССА) расстреляли двух мирных жителей на севере Алеппо. Как сообщают курдские источники в Twitter (@RE_N_AS, @afrinactivists), двух мужчин из деревни Шейх в кантоне Африн остановили на контрольно-пропускном пункте ТССА. Ханана Хусейна Ханана и Абдуррахмана Билал Шейх Ахмеда заставили выйти из машины, после чего застрелили в упор и бросили тела под оливковыми деревьями. Причины расправы неизвестны, мужчины из Шейха ехали на рынок продавать овощи.

Источник в Twitter (@RE_N_AS) сообщает о взрыве в промышленном районе Африна, дополнительных сведений пока нет.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источник в Twitter (@euphrateseye) сообщил о предотвращенной попытке покушения на генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции в провинции Дейр-эз-Зор. Задержанные пытались разместить бомбу на автомобиле генерала Резы Сулеймана в городе Абу-Кемаль.

Напомним, иранские силы действуют в Сирии по приглашению законного правительства в Дамаске и оказали значительную помощь в борьбе с террористами.

Провинция Идлиб

Мощный взрыв прогремел в городе Ад-Дана в Идлибе, который остается под контролем террористов «Тахрир аш-Шам». Согласно сообщению новостного источника в Twitter (@alEtihad_Press), сработало самодельное взрывное устройство, о жертвах и разрушениях не сообщается.

Провинция Хама

Ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией и силами террористических группировок, подконтрольных «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжаются на севере провинции Хама. Напомним, в течение субботы террористы предприняли несколько попыток взломать оборону САА в районе Керназа и Скальбии.

Стало известно, что в ходе упорных боев в субботу были уничтожены три полевых командира группировки «Джейш аль-Изза». Как сообщает источник в Twitter (@Ibra_Joudeh), кроме широко известного Абдула Баселя Ас-Сарута террористы сообщили о гибели полевых командиров Мухаммада Халида ас-Сабъа и Ясира аль-Халяля. Чтобы скомпенсировать потери, на север Хамы выдвинулись группировки из Идлиба — активисты в Twitter (@NotWoofers) сообщают, что от 100 до 200 боевиков «Ахрар аш-Шаркия» двинулись на передовую.

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) фиксирует новую атаку джихадистов по направлению населенного пункта Аль-Джамала. Цель боевиков — вновь перерезать автодорогу 56, которая соединяет Скальбию и Мхарде, важные опорные точки САА на севере Хамы. SOHR сообщает о 170 погибших участниках боевых действий с обеих сторон за минувшие двое суток.

Самолеты ВВС Сирии оказывают поддержку правительственным силам. Источник в Twitter (@baladinetwork) сообщает, что боевая авиация нанесла удары по скоплениям террористов в районе деревни Аз-Закят. Тот же источник сообщает о гибели 17 сирийских солдат при подрыве заминированного автомобиля в районе деревни Аль-Джамала. Различные источники сообщают, что террористы уничтожили школу в населенном пункте Хайялин в Хаме.

Местный источник (@SyriawatanNews) сообщает, что ракета, выпущенная боевиками, попала в жилые районы города Скальбия. На данный момент нет информации о жертвах и разрушениях.

Провинция Хасака

В провинции Хасака на камеры наблюдения попали действия турецких пограничников, которые подожгли посевы на турецко-сирийской границе в районе населенного пункта Аль-Дарбасия, сообщает SOHR. Сотрудники местной пожарной службы не смогли остановить распространение пламени, в результате выгорело порядка 600 дунумов (60 га) посевов в районе деревни Аль-Азизия.

Курдские силы безопасности «Асайиш» задержали в провинции Хасака сирийской сельскохозяйственной ассоциации. По данным новостного источника (@EuphratesPost), Джамал Мухаммад аль-Мухаймед был задержан на контрольно-пропускном пункте «Касра» на въезде в город Рас аль-Айн. Поводом для задержания стали призывы Аль-Мухаймеда к крестьянам Хасаки продавать зерно в правительственные закупочные центры.

Напомним, курдское руководство неоднократно пыталось вернуться к налаживанию отношений с Дамаском, надеясь на более полное участие в определении политического будущего Сирии, однако по указанию американских кураторов силы безопасности в регионе пресекают любые контакты и торговлю с подконтрольными Дамаску территориями.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)