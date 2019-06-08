Конституционный суд Молдавии признал незаконным избрание Гречаный главой парламента

Кишинев, 8 июня. Конституционный суд Молдавии признал незаконным избрание лидера Партии социалистов Зинаиды Гречаный главой парламента. Об этом говорится в решении, принятом через два часа после голосования в парламенте.

«Объявляется неконституционным решение от 8 июня 2019 года, принятое депутатами парламента Х созыва, об избрании Зинаиды Гречаный на пост председателя парламента», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Судьи объявили незаконными также и документы, которые в будущем примет парламент. Запрос на вынесение решения Конституционным судом подала Демократическая партия Молдовы (ДПМ), которая в прошлом парламенте контролировала правящее большинство.

Стоит отметить, что ранее ДПМ потребовала отставки президента страны Игоря Додона и заявила, что не планирует признавать правительство, которое может быть сформировано коалицией. Додон, в свою очередь, предупредил жителей о возможных попытках дестабилизации в стране.

Кандидатуру молдавского политика Гречаный одобрили 56 голосами фракций ПСРМ и проевропейского блока Acum («Сейчас») на заседании, которое прошло в субботу. При этом представители контролирующей правительство ДПМ на заседании не присутствовали. В парламенте было отключено электричество и отсутствовал персонал секретариата.

Напомним, по итогам выборов, которые прошли 24 февраля, в 101-местный парламент Молдавии прошли три крупных формирования: поддерживающая президента ПСРМ (35 мандатов), ДПМ (30 мандатов) и блок Acum с 26 мандатами. Депутаты на протяжении трех месяцев не могли договорится о формировании парламентского большинства.