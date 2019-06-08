Подозреваемые в убийстве мастера спорта по борьбе задержаны в Москве

Москва, 8 июня. Следователи задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе на юго-западе российской столицы, об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Москве.

«Благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии подозреваемые в совершении указанного преступления задержаны», — говорится в заявлении.

В Следственном комитете рассказали, что задержанных доставят в отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, чтобы установить картину произошедшего и мотивы преступления.

Ранее сообщалось, что тело мужчины 1985 года рождения нашли возле пруда в парке на Южнобутовской улице ночь на 8 июня. Следователи зафиксировали у него следы насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

Как сообщал ранее «Пятый канал», погибшего звали Сергей Чуев, он был мастером спорта по греко-римской борьбе. По данным канала, он вступился за беременную женщину, к которой приставала группа хулиганов. В ответ на замечание, злоумышленники принялись избивать мужчину, били в основном по голове. В результате избитый спортсмен упал в пруд, а злоумышленники скрылись.