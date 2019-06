Меган Маркл впервые показалась на публике после рождения сына

Лондон, 8 июня. Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые предстала перед общественностью после рождения сына Арчи. Герцогиня Сассекская вышла на балкон Букингемского дворца вместе с другими членами королевской семьи на праздник Trooping the Colour.

Маркл появилась в платье Givenchy и в шляпке и с клатчем, сообщает телеканал 360.

Trooping the Colour — традиционный военный парад, который проводится ежегодно в Лондоне в честь дня рождения британского монарха.

Напомним, 6 мая 37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри впервые стали родителями. В семье герцога и герцогини Сассекских родился мальчик. Вес ребенка составил 7 фунтов 3 унции или 3,26 килограмма. Роды прошли на территории королевского поместья Фрогмор, которое примыкает к Виндзорскому замку.

Роды в больнице Портленд обошлись в 22 тысячи фунтов (около 1,9 млн рублей). Известно, что именно здесь рожали герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, британская певица Виктория Бэкхем, а также актрисы Кейт Уинслет и Эмма Томпсон.

Американская актриса, известная по роли Рейчел Зейн в сериале «Форс-мажоры», Меган Маркл и принц Гарри поженились 19 мая 2018 года.

Why Meghan stood so far back for Trooping the Colour balcony appearancehttps://t.co/wzKk1dv5BI pic.twitter.com/5isJs4db6Q