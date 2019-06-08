Сообщения о переломах и сотрясении у Голунова оказались фейком

Москва, 8 июня. Журналисту издания Meduza Ивану Голунову, обвиняемому по делу о покушении на сбыт наркотических веществ, в больнице провели полное медицинское обследование.

Как рассказала его адвокат Ольга Динзе, журналиста отправили на медицинский осмотр сразу же, как он пожаловался на плохое самочувствие.

«Ивану сделали МРТ, водили к терапевту, его сопровождает конвой. Он не совсем осознает, что с ним происходит, просто кивает головой», — сказала адвокат РИА Новости.

В рамках медобследования Голунову сделали КТ и сводили к невропатологу. Врачи не обнаружили переломов ребер и сотрясения мозга. Напомним, Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора» и антироссийский деятель, ранее опубликовал фейковую информацию о том, что у Голунова перелом ребер и сотрясение.

Журналисту сделали прививку от столбняка из-за царапин на спине. Результаты анализов крови будут известны позднее.

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками задержали Голунова в четверг на Цветном бульваре в рамках оперативной разработки наркогруппировки. При досмотре у него изъяли 4 грамма наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще 5 грамм кокаина.

Расследование дела Голунова взял под контроль начальник столичного главка МВД Олег Баранов. 8 июня журналисту предъявят обвинение в рамках возбужденного уголовного дела и выберут меру пресечения.

Ранее глава издательского дома «Коммерсант» Владимир Желонкин указал, что оппозиционные взгляды журналиста не должны стать причиной снисхождения к нему властей. Главред «Коммерсанта» убежден, что людям, преступившим закон, не следует давать никаких поблажек.