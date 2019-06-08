Террористы разбомбили из «Градов» госпиталь на севере Хамы, САА держит оборону

Дамаск, 8 июня. Террористические группировки, подконтрольные боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам», третий день подряд продолжают штурмовать позиции правительственных сил на севере провинции Хама. Сегодня в новой атаке принимали участие более 100 боевиков при поддержке танков и техники.

На позиции правительственных войск в районе населенного пункта Хамамият и городе Керназ боевики обрушили две новые атаки. Позавчера, напомним, в ходе нападения боевикам удалось занять несколько населенных пунктов и прорваться вплотную к Керназу и Мхарде — крупным христианским городам, которые считаются важными оплотами правительственных сил на севере Хамы. Боевики, связанные с запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой1», имели на вооружении бронетехнику, тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня и минометы. В общей сложности в нападении участвовало более 100 боевиков при поддержке двух танков, боевой машины пехоты и нескольких автомобилей с повышенной проходимостью. Атаки сопровождаются ракетными и артиллерийскими обстрелами со стороны боевиков, артиллерия САА вместе с ВВС Сирии и ВКС РФ постоянно наносит ответные удары.

Части Сирийской арабской армии сегодня вновь смогли сдержать натиск противника, заставив банды отступить на исходные рубежи. При попытке нападения боевики потеряли убитыми более 30 человек Правительственные войска сумели сдержать натиск противника, заставив его отступить на исходный рубеж. При отражении атак уничтожено более 30 боевиков, танк и два пикапа.

Это уже не первая попытка боевиков за последние три дня занять населенные пункты в нескольких километрах к западу от Кафр-Зеты, контролируемой боевиками. В район этого населенного пункта постоянно прибывают новые бандформирования численностью 25–40 человек, и колонны с тяжелой техникой и вооружением, в том числе с мобильными РСЗО и минометами. Местные источники сообщили специальному корреспонденту Федерального агентства новостей, что только за последнюю неделю в район Кафр-Зеты было переброшено порядка 300 боевиков — джихадисты стараются компенсировать свои потери.

Ситуация однозначно указывает на то, что боевики будут продолжать свои атаки, продолжать обстреливать города и деревни Хамы по всей линии соприкосновения. Сирийские СМИ указывают, что за последние два дня под огнем боевиков оказались христианские города Мхарде и Скальбия, а также населенные пункты Эль-Джида и Шезар в Хаме. Под обстрел попали и жилые кварталы в столице провинции, погиб один мирный житель, еще трое получили ранения.

При обстреле Мхарде несколько снарядов «Града» попали в госпиталь «Аль-Маххаба». Фотографии с места распространились в социальных сетях. Госпиталь получил серьезные повреждения, возможности помощи людям в нем существенно ограничены.

Отметим, боевики продолжают нападения в идлибской зоне деэскалации, хотя САА соблюдает введенное 18 мая в гуманитарных целях прекращение огня. Ответный огонь открывался только при попытках боевиков прорвать оборону — и боевики не замедлили этим воспользоваться, что стоило жизни десяткам сирийских солдат.

1 Организация запрещена на территории РФ.