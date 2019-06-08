Главные новости 8 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 8 июня.

Западные юзеры оценили «загорающих» российских моряков с корабля «Адмирал Виноградов» во время инцидента с крейсером ВМС США. Западные пользователи оценили реакцию российских моряков на сближение с крейсером ВМС США

США руководствуются собственными мотивами при выполнении обязательств в отношении отдельных стран, пишут китайские СМИ. Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото

Владимир Зеленский оценил уровень поддержки Верховной рады Украины в 4%. Зеленский поблагодарил Верховную раду за «пробивание дна»

Датский участок газопровода «Северный поток — 2» может быть построен максимум за пять недель, сообщил Алексей Миллер. Миллер назвал сроки строительства датского участка «Северного потока — 2»

Индийский аэропорт Гоа закрыли после инцидента при взлете истребителя МиГ-29К. Аэропорт Гоа закрыли из-за инцидента с МиГ-29К и пожара

Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой «Нафтогаза» Алексеем Коболевым по переговорам с РФ. Пушков назвал наглостью требования «Нафтогаза» к России

Новый формат группового этапа Лиги чемпионов может почти полностью исключить Россию из турнира. Россию предупредили об опасности исключения из Лиги чемпионов

Константин Эрнст заявил, что у детского музыкального теле-шоу «Голос. Дети» будет новый сезон. Эрнст рассказал, что будет с шоу «Голос. Дети»

Отвечающие за долголетие механизмы организма перестают работать в 50-60 лет. Ученые рассказали, почему организм перестает бороться со старением

Три ракетных корабля Балтийского флота проследят за учениями военно-морских сил НАТО в Балтийском море. Три ракетных корабля РФ будут следить за учениями ВМС НАТО на Балтике