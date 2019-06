Медведевой прислали анонимную записку с требованием убраться из Японии

Токио, 8 июня. Известный американский фигурист Джонни Вейр, который выступает вместе с Евгенией Медведевой на шоу Fantasy on Ice в Японии, рассказал о найденной им анонимной записке к россиянке. В ней неизвестный автор утверждает, что Медведеву ненавидят все японцы и требует, чтобы девушка покинула страну.

Сам фигурист заявил, что никто из его команды не заслуживает такого отношения к себе. Он призвал автора письма проявить уважение к Медведевой, даже если тот не является ее фанатом, пишет News.ru.

Напомним, что в конце прошлого года исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) включил в состав сборной РФ на чемпионате в Европе Алину Загитову, Софью Самодурову и Станислава Константинова. Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева стали запасными.

Евгения Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира (2016 и 2017 год), двукратной чемпионкой Европы (2016,2017), а также двукратной чемпионкой России (2016,2017). Она также является первой фигуристкой, которой удалось преодолеть порог в 160 баллов в произвольной программе одиночного катания.

IMPORTANT: One of our skaters received this message today from a “fan”. As a skating elder, I will not accept this behavior & I will not stand for the bullying of my skaters. You don’t have to be a fan of everyone, but you will respect them all. Keep your hate out of this world. pic.twitter.com/dLx1AiAETk