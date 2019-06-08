Сирия, 8 июня. От полученных ран скончался лидер группировки «Джейш аль-Изза», САА ведет бои на северо-западе провинции Хама. Еще один взрыв произошел на подконтрольной курдам территории в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят удары по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ожесточенные бои на северо-западе провинции Хама, в Дейр-эз-Зоре стягивают подкрепление.

«Исламское государство1: снова под подозрением в организации взрыва у курдского КПП в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила, что её боевиками якобы было уничтожено 4 танка правительственных сил и захвачены в заложники трое солдат в Хаме.

«Джейш аль-Изза»: лишилась одного лидеров в Хаме.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный конвой Сирийской арабской армии (САА) вошел в деревню Бакрас на востоке провинции, как сообщает источник новостей в сети Twitter Step News Agency. В составе конвоя к основным силам правительственной армии прибыло 25 боевых машин пехоты и артиллерийских орудий. САА усиливает свое присутствие в Дейр-эз-Зоре после того, как на конвой правительственных сил было совершено нападение радикалов «спящей ячейки» «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Как сообщалось ранее, САА в данный момент укрепляет свои позиции в освобожденных деревнях с целью подготовки к штурму в новых регионах. Одновременно правительственные силы вытесняют террористов с периферий фронта, приближаясь в границе между провинциями Хама и Идлиб, с поддержкой ВВС Сирии. Самолеты правительственной армии снова ударили по расположениям джихадистов «Тахрир аш-Шам» в предместьях города Кафр-Набаль, как передает канал Masar Press Net.

В городе Ад-Дана, по информации местного источника новостей в сети Twitter (@jisrtv), детонировала бомба, заложенная в автомобиль. Данных о гибели мирного населения пока что не приводилось.

Провинция Хама

На севере провинции продолжаются ожесточенные столкновения между правительственной армией и джихадистами «Тахрир аш-Шам». Оппозиционные источники передают, что ракетными залпами боевиков оперативного штаба «Аль-Фатах Аль-Мубайн» было уничтожено 4 танка САА и трое военнослужащих были взяты в плен, как передает Twitter-канал Step News Agency. Группа также заявляет, что смогли подбить ракетой самолет военно-воздушных сил Сирии. Правительственными СМИ данные потери САА пока не были подтверждены.

Стало известно, что сегодня днем скончался от полученных ран один из лидеров группировки «Джейш Аль-Изза» - Абдул Басит Ас-Сарот, как сообщил портал Halab Today TV. Ас-Сарот получил ранение в боях с сирийской армией в районе поселения Тель-Малах, бой за которое шел вчера. Ас-Сарот вступил в ряды вооруженной оппозиции в 2011 году. В 2014 году он примкнул к ИГИЛ1, однако затем отказался от своего решения. До настоящего времени он считался символом вооруженной оппозиции Сирии и носил имя «Соловей сирийского восстания».

Провинция Хасака

Как передает новостной портал Masar Press Net, у контрольно-пропускного пункта курдов произошел взрыв. В районе Геран в южной части административной столицы провинции Хасака взорвался мотоцикл, начиненный взрывчаткой. Мотоцикл был припаркован у курдского пункта сил безопасности «Асайиш». Информация о пострадавших курдских ополченцах или о жертвах среди мирного населения пока что уточняется. За данный инцидент пока что не взяли на себя ответственность боевики какой бы то ни было группировки, но под подозрением по-прежнему джихадисты ИГИЛ, уже организовавшие сегодня взрыв на востоке провинции Ракка в деревне Джудайдай Кихайт.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)