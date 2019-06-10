В Сирии прошла благотворительная акция, направленная на лечение глаз у детей

Дамаск, 10 июня. «Глаза наших детей - наши глаза» — это благотворительная инициатива, направленная на детей раненых и погибших бойцов Сирии. Она ориентирована на детей в возрасте от десяти до двенадцати лет, ее цель заключается в оказании помощи и повышении осведомленности о болезнях, с которыми они сталкиваются через глаза в шести провинциях Сирии.

Председатель совета директоров по оптике доктор Фади аль-Бар сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что его организация начала добровольную кампанию по раннему выявлению ранних признаков серьезных болезней глаз. Согласно статистике, многие дети не получают необходимого лечения на ранних стадиях, и в итоге страдают от травм.

Он добавил, что эта инициатива распространяется в провинциях Дамаск, Хомс, Алеппо, Дамаск, в окрестностях Хамы, Латтакии, Тартусе, Дейр-эз-Зоре. В инициативе участвовали 450 врачей, которыми были проведены 135 операций совершенно бесплатно, кроме того, они вылечили 13 800 детей.

Он подчеркнул, что эта инициатива является гуманитарным, благотворительным и политическим посланием.

В 2016 году во время военных действий погибло не менее 652 детей, что на 20% больше по сравнению с 2015 годом. Всего было ранено 647 детей, что на 25% больше, чем в 2015 году. 2016 год является худшим для детей Сирии, так как начался официальный мониторинг детей, ставших жертвами войны. В Алеппо 223 ребенка получили ранения, а 96 детей были убиты менее чем за одну неделю, в то время как врачи были вынуждены оставить детей, которые не имели высоких шансов на выживание, умирать из-за нехватки рабочей силы и основных медикаментов.

Одним из проявлений насилия в отношении детей в Сирии является вербовка более 850 детей в 2016 году боевиками, что вдвое больше, чем в предыдущем году. Эти дети играли важную роль в боевых действиях, в том числе в казнях, взрывах смертников и тюремных заключениях.

Наиболее уязвимыми среди детей Сирии являются 2,8 миллиона детей, живущих в труднодоступных районах, находящихся под контролем курдов, в том числе 280 000 детей, находящихся в осаде, где свобода передвижения гражданских лиц, поток предметов первой необходимости и помощь в спасении жизни строго ограничены. В некоторых случаях караваны освобождаются от медицинской помощи, что лишает гражданских лиц лечения.