Сирии и Ближнему Востоку грозит хаос из-за предвыборных игр в США

Действия курдских боевиков на востоке Сирии провоцируют развитие топливного кризиса в Сирии. По мнению экспертов, в настоящее время на восточном берегу Евфрата разворачивается новая военно-политическая постановка под управлением Соединенных Штатов.

Несмотря на критику в стране и недовольство президента Дональда Трампа, Пентагон намерен отправить 1500 американских солдат на Ближний Восток для «сдерживания» Ирана. Американские политики отнеслись к новой «иранской» инициативе с недоверием. Например член сената штата Виргиния Дик Блэк откровенно высмеял планы военных.

«Каждый раз, когда мы отправляем очередную партию военнослужащих на Ближний Восток, это заканчивается плохо. Ни разу это не привело к чему-то хорошему, а только дестабилизирует обстановку еще больше. Мы отправляем войска, чтобы они защитили другие наши войска от нападения. Давайте тогда совсем их выведем, и никто не сможет их атаковать. Нам вообще не придется об этом беспокоиться», — ядовито прокомментировал Блэк милитаризм Пентагона, где уверены, что любую проблему можно решить при наличии достаточной огневой мощи.

Однако недовольство парламентариев вряд ли остановит наполеоновские планы Пентагона и Трампа. Из неофициальных источников известно, что президент США уведомил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о «скором ударе по Ирану». Вряд ли США будут использовать Сирию как плацдарм для наступления на Иран, поскольку на Ближнем Востоке расположено достаточное количество американских баз в странах с лояльным правительством. Территория Сирии, а точнее северо-восток страны, необходим в качестве сырьевого придатка. Здесь сосредоточены основные нефтедобывающие предприятия, попавшие в руки американцев и проамериканских сил. Продолжение оккупации этого региона позволит США полностью контролировать перемещение большей части углеводородов, добываемых в Сирии, что станет дополнительным толчком в топливном коллапсе.

В настоящий момент очень трудно достоверно понять истинные планы Трампа. Ранее Вашингтон заявлял о том, что оккупация северо-восточных регионов Сирии откроет для курдов путь к созданию автономного государства, которое изначально будет пользоваться поддержкой Белого дома и будет ориентировано на американские ценности. При экс-президенте США Бараке Обаме эта тема была очень популярна, однако Трамп дал курдам понять, что даже не рассматривает этот вариант. Курды оказались в подвешенном состоянии — Вашингтон категорически запрещает им идти на контакт с Дамаском, но не предлагает иного будущего, кроме как в составе коалиции «Демократических сил Сирии» (SDF) — арабских и курдских вооруженных группировок, существующих исключительно для обеспечения американских интересов на востоке Сирии.

То, что сейчас происходит в американском истеблишменте, больше похоже на начало шахматной партии перед грядущими выборами. «Маленькая победоносная война» во всех случаях приносит политические дивиденды и расположение избирателей, однако может оказаться значительным риском — а в перспективе, как показывает пример Ирака, навсегда изменить мир и соотношение сил в нем.

Трамп уже много раз заявлял о выводе американских войск из Сирии, однако «воз и ныне там», напомнил в беседе с Федеральным агентством новостей старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Востоковед предположил, что на данный момент американцы намерены сохранять все свои позиции на Ближнем Востоке неопределенно долго.

«Стоит отметить, что исходные заявления Трампа о выводе американских войск неоднократно подвергались пересмотру — по последнему заявлению Дональда Трампа и руководства Пентагона, американские военнослужащие будут выводиться из Сирии «по конкретной ситуации и в соответствии с интересами Соединенных Штатов» — ни дат, ни каких-либо сроков не определено, — подчеркнул эксперт. — Так что пока никакого вывода из Сирии американских войск нет, а есть формирование американцами новых вооруженных группировок «умеренной оппозиции» — якобы для борьбы с ИГИЛ»1.

Собеседник ФАН отметил, что в настоящее время американцы стараются плотнее укрепиться на востоке Сирии, где находятся нефтедобывающие регионы.

«Происходят обостряющие ситуацию движения проамериканских сил, вооруженных группировок, в районах Сирии, в частности, в Дейр-эз-Зоре, где действуют курдские формирования. Курды начинали переговоры с Дамаском, но американцы послали туда подконтрольные силы», — отметил Долгов.

Военных, которых Пентагон планирует отправить на Ближний Восток, вероятнее всего проследуют на американские базы в Ираке и Иордании. На данный момент точные планы США трудно угадать, однако если Трамп действительно решится на удар по Ирану (использовав, например, в качестве предлога поврежденные в Персидском заливе танкеры), 1500 военных ему там никак не помогут — наступит время больших сил и средств. Вопрос в том, на что готов пойти Трамп, чтобы добиться переизбрания в 2020 году.

«В 2020 году в США президентские выборы, и Трамп намерен участвовать — на 99% уже очевидно, что он попытается пойти на второй срок. Перед выборами Трамп приписывает себе все успехи американских военных на Ближнем Востоке, успехи в уничтожении ИГИЛ он приписал полностью на свой счет. Кроме того, активная поддержка Трампом Израиля — сначала перенос посольства США в Иерусалим, а после признание Голанских высот территорией Израиля — также укладывается в рамки предвыборной кампании, поскольку израильское лобби в Штатах достаточно сильное, и оно будет поддерживать Трампа в рамках этой политики, в обмен на то, что Трамп поддерживает удары Израиля по Сирии и по иранским силам. То, что он продолжает политику якобы «сдерживания» России, также, по логике сторонников Трампа, укладывается в общую логику и помогает ему в глазах сторонников», — отметил востоковед.

1 Организация запрещена на территории РФ.