Клинцевич объяснил, почему попытки США шантажировать Турцию F-35 не сработают

Москва, 8 июня. Попытки Вашингтона шантажировать Анкару истребителями-бомбардировщиками F-35 не сработают, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Так он прокомментировал реакцию США на решение Турции отправить военных на обучение в Россию.

Ранее заместитель министра обороны Штатов по закупкам и обеспечению Эллен Лорд заявила, что Вашингтон разочарован решением Анкары отправить в Россию военных специалистов, чтобы те смогли обучиться работе с российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400. Она подчеркнула, что США четко обозначили условие: Турция не получит F-35, если примет поставку систем С-400.

Сенатор Клинцевич обратил внимание, что США всего лишь продолжают заниматься привычным делом — шантажом. Однако в случае с С-400, как и с «Северным потоком — 2», такая политика не сработает, несмотря на все усилия Вашингтона.

«Не сработает, потому что уже многие страны ставят во главу угла свои национальные интересы, не поддаваясь на политические спекуляции», — объяснил Клинцевич в Facebook.

Напомним, С-400 предназначены для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что вопрос поставки комплексов давно решен, а Анкара не будет предпринимать никаких шагов назад из-за позиции США, которые выступают против закупки российских ЗРС, пишет Infox.ru.Турецкие власти считают, что российское оружие не уступает аналогам НАТО по качеству, при этом стоит дешевле.

Согласно контракту, заключенному между Россией и Турцией, речь идет о четырех дивизионах С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Поставки начнутся примерно через два месяца. При этом часть сделки будет оплачена турецкой стороной самостоятельно, а часть — с помощью российского кредита.

Как отмечает «Царьград», Турция из-за недружественной политики США может только выиграть, если закупит у России не только С-400, но и истребители пятого поколения Су-57 вместо F-35.

Ранее США приняли решение прекратить обучение турецких пилотов из-за покупки Анкарой С-400. Как заявил исполняющий обязанности главы министерства обороны США Патрик Шанахан, у Анкары есть время до конца июля, чтобы изменить свое мнение относительно С-400, передает НСН.