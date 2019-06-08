В ЛНР пояснили, почему жители Донбасса хотят получить паспорта РФ

Луганск, 8 июня. Возможность получения гражданства РФ по упрощенной системе является для жителей республик Донбасса своего рода защитой и гарантией того, что они всегда найдут взаимопонимание у братского российского народа. Об этом рассказал министр иностранных дел республики, представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

«Людям это дает реальное понимание того, что РФ никоим образом и никогда не допустит нарушение прав граждан здесь в Донбассе. Это своего рода защита и гарантия, что жители Донбасса всегда найдут взаимопонимание у братского российского народа», — сообщил Дейнего.

По его словам, сейчас «Украина пытается поставить под сомнение все эти процессы, пытается показать, как это все плохо, мало того, заявляет, что они не собираются признавать эти паспорта».

«В таком случае, — заявил он, — им придется не признавать в принципе российские паспорта, поскольку разницы между паспортами, выданными на территории Донбасса, и паспортами, выданными в других регионах РФ, не будет. Это одни и те же бланки, одни и те же органы их выдают. Жителям Донбасса паспорта будут выдавать на территории РФ».

Он пояснил, что «жители Донбасса ожидали этого действия очень давно. Пять лет у людей хранилась надежда на то, что завтра они смогут стать гражданами РФ. И вот наконец-то такое решение принято».

«Собственно, с этими лозунгами люди весной 2014 года подымались здесь против произвола, который устраивали украинские националисты в Киеве и который пытались распространить на Донбасс. Люди встали на защиту своих прав — и это оказалось очень сложно, очень больно, сопряжено зачастую не только с моральными потерями: для целого ряда защитников Донбасса это было связано с потерей жизни. Сейчас мы понимаем, что люди отдавали свою жизнь для того, чтобы защитить живущих на этой земле», — рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске.

По его словам, «Российская Федерация принимает на себя задачу по защите прав наших граждан, и это выражается как раз в том, что граждане ЛНР и ДНР получили возможность обрести гражданство РФ по упрощенной процедуре».