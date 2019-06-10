Сирийское правительство активно закупает у фермеров пшеницу

Дамаск, 10 июня. Сирийское правительство начало закупать пшеницу у фермеров во всех сирийских провинциях после установления окончательной цены на зерна пшеницы в 185 тысяч сирийских фунтов. Это делается для того, чтобы оказать финансовую поддержку фермерам и побудить их продолжить работу и производство.

Соответствующую информацию передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Количество пшеницы, полученное Сирийской зерновой корпорацией с начала июня по настоящее время, составляет 18332 тонн.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Генеральный директор Сирийской зерновой корпорации Юсеф Кассем заявил, что центры приема зерна в провинциях не прекращали и не будут прекращать работу, не будут прекращаться также импорт пшеницы от фермеров и производителей в течение праздников.

Кассем сказал, что изменение климата в этом году и увеличение доли осадков сыграло роль в задержке процесса сбора урожая и, следовательно, в задержке и уменьшении количества пшеницы, получаемой от фермеров до сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, что сильные дожди в Сирии в этом году привели к беспрецедентному росту урожая трюфелей, который был зафиксирован впервые за последние несколько десятков лет. Будущий урожай оценивается в десятки тысяч тонн, что в свою очередь должно благосклонно отразиться на развитии сирийских рынков.

Трюфель является очень питательным веществом, содержащим большое количество минералов и белка, он также имеет очень приятный вкус.