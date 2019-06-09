В рамках ПМЭФ Лавров провел ряд встреч. Политика недели. ФАН-ТВ

В России прошел 23-й Петербургский международный экономический форум. Это огромная площадка, на которой ежегодно обсуждаются экономические тренды, подписываются коммерческие договоры, а, кроме того, это арена для международных геополитических обсуждений. В этом году форум собрал представителей 140 стран, мероприятие с большим весом давно подтвердило статус мирового.

В ПМЭФ приняла участие делегация МИД России во главе с министром Сергеем Лавровым, который провел ряд встреч. Лавров встретился с главой Всемирной продовольственной программы, с председательствующим Президиума Боснии и Герцеговины, главами МИД Греции, Центральноафриканской республики, Венгрии, Катара, Словакии, Кении, Сербии, а также вице-президентом Парагвая, премьер-министром Антигуа и Барбуды и генеральным секретарем ООН.

В рамках ПМЭФ Лавров и представитель МИД Ботсваны подписали взаимное соглашение между правительствами двух стран об отмене визового режима. Это позволит гражданам, в том числе представителям бизнес сообщества, более комфортно общаться друг с другом.

«Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Ботсвана об отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Ботсвана, которое мы только что подписали, позволит нашим народам, представителям бизнес-сообщества более комфортно общаться друг с другом. Это очень важный шаг», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также безвизовое соглашение было подписано с премьер-министром Антигуа и Барбуды. Сергей Лавров напомнил, что в следующем году наши страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и предложил провести ряд совместных мероприятий.

«В январе следующего года мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Антигуа и Барбудой. Полагаю, мы можем подумать об обмене поздравительными нотами, а также о проведении ряда мероприятий в рамках празднования этой годовщины. Со своей стороны готовы внести соответствующие предложения», — подчеркнул министр.

А на встрече с коллегой из Центральноафриканской республики Сергей Лавров выразил готовность Москвы и далее энергично содействовать Банги в нормализации обстановки. Министрами был подтвержден взаимный настрой России и ЦАР на расширение плодотворного взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и правоохранительной сфере.

«Уважаемая госпожа министр, очень рад вас видеть. Мы благодарим вас за согласие принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Уверен, что мы сможем, в том числе, благодаря вашему участию найти дополнительные сферы торгового и экономического сотрудничества. У нас очень давняя, добрая история дружеских отношений. Сегодня это помогает нам сотрудничать с пользой для развития вашей страны, нормализации обстановки в Центральноафриканской Республике», — подчеркнул глава ведомства

Также во время встречи Сергей Лавров обратился к главе МИД ЦАР с просьбой максимально ускорить расследование убийства трех российских журналистов в африканской стране. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Но международный шквал событий не затмил политическую жизнь внутри России. Уходящая неделя отметилась рядом интересных законотворческих предложений.

Например, депутаты Государственной думы предлагают отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию. Сейчас закончить свою работу раньше, чем положено могут мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины, проработавшие минимум 37 лет. К этому условию предлагают прибавить и нахождение в вооруженных силах по призыву. Законопроект поступил от партии ЛДПР, ее члены считают, что невключение в страховой стаж службы в армии создает в стране «социальную напряженность среди граждан, ставя в неравное положение лиц, выполнивших свой конституционный долг, и лиц, не проходивших военную службу по призыву, в том числе уклонявшихся от нее».

Поправка в статье закона даст возможность бывшим солдатам-призывникам, (при наличии остальных оснований) воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию. Сейчас законопроект находится на стадии рассмотрения, если документ одобрят, то новый расчет страхового стажа может вступить в силу уже с 1 января следующего года.

Для всех россиян интересное предложение подготовили в Министерстве здравоохранения. Прекрасная пора — детство — может стать длиннее. Повышение порога совершеннолетия до 21 года, прежде всего, подразумевает ограничение употребления и продажи алкоголя и табачных изделий.

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, порог детства во всем мире составляет 21 год. Нам нужно также достичь этого возраста, а в перспективе увеличить его до 30 лет. Если мы удлиним этот период, то и активный возраст взрослого человека поднимется до 70-80 лет.