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ФАН-ТВ

В рамках ПМЭФ Лавров провел ряд встреч. Политика недели. ФАН-ТВ

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В России прошел 23-й Петербургский международный экономический форум. Это огромная площадка, на которой ежегодно обсуждаются экономические тренды, подписываются коммерческие договоры, а, кроме того, это арена для международных геополитических обсуждений. В этом году форум собрал представителей 140 стран, мероприятие с большим весом давно подтвердило статус мирового.

В ПМЭФ приняла участие делегация МИД России во главе с министром Сергеем Лавровым, который провел ряд встреч. Лавров встретился с главой Всемирной продовольственной программы, с председательствующим Президиума Боснии и Герцеговины, главами МИД Греции, Центральноафриканской республики, Венгрии, Катара, Словакии, Кении, Сербии, а также вице-президентом Парагвая, премьер-министром Антигуа и Барбуды и генеральным секретарем ООН.

В рамках ПМЭФ Лавров и представитель МИД Ботсваны подписали взаимное соглашение между правительствами двух стран об отмене визового режима. Это позволит гражданам, в том числе представителям бизнес сообщества, более комфортно общаться друг с другом.

«Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Ботсвана об отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Ботсвана, которое мы только что подписали, позволит нашим народам, представителям бизнес-сообщества более комфортно общаться друг с другом. Это очень важный шаг», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

В рамках ПМЭФ Лавров провел ряд встреч. Политика недели. ФАН-ТВ

Также безвизовое соглашение было подписано с премьер-министром Антигуа и Барбуды. Сергей Лавров напомнил, что в следующем году наши страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и предложил провести ряд совместных мероприятий.

«В январе следующего года мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Антигуа и Барбудой. Полагаю, мы можем подумать об обмене поздравительными нотами, а также о проведении ряда мероприятий в рамках празднования этой годовщины. Со своей стороны готовы внести соответствующие предложения», — подчеркнул министр.

А на встрече с коллегой из Центральноафриканской республики Сергей Лавров выразил готовность Москвы и далее энергично содействовать Банги в нормализации обстановки. Министрами был подтвержден взаимный настрой России и ЦАР на расширение плодотворного взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и правоохранительной сфере.

«Уважаемая госпожа министр, очень рад вас видеть. Мы благодарим вас за согласие принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Уверен, что мы сможем, в том числе, благодаря вашему участию найти дополнительные сферы торгового и экономического сотрудничества. У нас очень давняя, добрая история дружеских отношений. Сегодня это помогает нам сотрудничать с пользой для развития вашей страны, нормализации обстановки в Центральноафриканской Республике», — подчеркнул глава ведомства

Также во время встречи Сергей Лавров обратился к главе МИД ЦАР с просьбой максимально ускорить расследование убийства трех российских журналистов в африканской стране. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Но международный шквал событий не затмил политическую жизнь внутри России. Уходящая неделя отметилась рядом интересных законотворческих предложений.

В рамках ПМЭФ Лавров провел ряд встреч. Политика недели. ФАН-ТВ

Например, депутаты Государственной думы предлагают отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию. Сейчас закончить свою работу раньше, чем положено могут мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины, проработавшие минимум 37 лет. К этому условию предлагают прибавить и нахождение в вооруженных силах по призыву. Законопроект поступил от партии ЛДПР, ее члены считают, что невключение в страховой стаж службы в армии создает в стране «социальную напряженность среди граждан, ставя в неравное положение лиц, выполнивших свой конституционный долг, и лиц, не проходивших военную службу по призыву, в том числе уклонявшихся от нее».

Поправка в статье закона даст возможность бывшим солдатам-призывникам, (при наличии остальных оснований) воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию. Сейчас законопроект находится на стадии рассмотрения, если документ одобрят, то новый расчет страхового стажа может вступить в силу уже с 1 января следующего года.

Для всех россиян интересное предложение подготовили в Министерстве здравоохранения. Прекрасная пора — детство — может стать длиннее. Повышение порога совершеннолетия до 21 года, прежде всего, подразумевает ограничение употребления и продажи алкоголя и табачных изделий.

В рамках ПМЭФ Лавров провел ряд встреч. Политика недели. ФАН-ТВ

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, порог детства во всем мире составляет 21 год. Нам нужно также достичь этого возраста, а в перспективе увеличить его до 30 лет. Если мы удлиним этот период, то и активный возраст взрослого человека поднимется до 70-80 лет.

 

 

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Автор: Анна Агибалова
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