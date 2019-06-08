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Советник Путина обещал тщательно изучить дело журналиста Голунова

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Советник Путина обещал тщательно изучить дело журналиста Голунова

Москва, 8 июня. Советник президента России Антон Кобяков заявил, что намерен лично изучить дело журналиста издания Meduza Ивана Голунова, который был задержан в Москве с наркотиками.

«У нас существует презумпция невиновности. Посмотрим, проверим и изучим», — отметил он, выступая на ПМЭФ.

Кобяков также выразил надежду на то, что ситуация с задержанием Голунова будет находиться под надлежащим контролем. Советник президента добавил, что генпрокурор РФ Юрий Чайка уже в курсе событий, передает News.ru.

Напомним, что полиция задержала журналиста на Цветном бульваре в Москве. При себе у него было пять свернутых пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы стражи правопорядка обнаружили у журналиста дома. Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Meduza сразу же потребовала освободить Голунова и даже зарегистрировала петицию на сайте Change.org, однако далеко не все интернет-пользователи встали на ее сторону. Федеральное агентство новостей на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» провело опрос на тему, стоит ли прощать Голунова на основании того, что тот является представителем оппозиционных сил. В результате 94,29% проголосовавших выбрали ответ: «Не стоит».

Отметим, что в виду того, что история с задержанием Голунова получила широкий общественный резонанс, общественный совет при МВД РФ взял это дело под особый контроль. Редактор РБК Елизавета Голикова, комментируя ситуацию, заявила, что журналист должен ответить по закону.

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Автор: Антон Соколов
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