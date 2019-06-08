«Газпром» обсудил с Боснией и Герцоговиной поставки газа по «Турецкому потоку»

Санкт-Петербург, 8 июня. Глава «Газпрома» Алексей Миллер» в субботу встретился с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком на полях Петербургского международного экономического форума. Стороны обсудили вопрос поставок в страну российского газа через газопровод «Турецкий поток».

«Стороны рассмотрели перспективы расширения сотрудничества. В частности, рассматривалась возможность осуществления поставок в страну российского газа, который будет поступать в Европу по газопроводу «Турецкий поток», — сообщает пресс-служба «Газпрома».

Напомним, что в прошлом году «Газпром» направил в Боснию и Герцеговину 245 млн кубометров газа.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что объем транзита российского газа через «Турецкий поток» в Венгрию может составить от 6 до 10 млрд кубометров газа. Будапешт намерен уже в этом году завершить расширение своих внутренних трубопроводных мощностей для «Турецкого потока».

Кроме того, о своей заинтересованности перспективой покупки российского газа через «Турецкий поток» заявила Сербия. Сербский участок «Турецкого потока» начнется на границе с Болгарией и пересечет границу с Венгрией. Ожидается, что входная мощность составит почти 13,88 млн куб. метров газа в сутки, а выходная — порядка 10 млн куб. метров. Работы на нем уже начались.