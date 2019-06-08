Депутат ГД после задержания Голунова предложил ввести иммунитет для оппозиции

Москва, 8 июня. Журналиста издания Meduza Ивана Голунова задержали в Москве, при досмотре у него изъяли 4 грамма наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще 5 грамм кокаина.

Произошедшее прокомментировал первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, член Комитета Государственной думы по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Диденко. По его мнению, идея принятия закона об иммунитете для оппозиционных деятелей и журналистов «заслуживает внимания».

«Любые журналисты, вне зависимости от того, оппозиционные они или нет, должны обладать каким-то механизмом юридической защиты», — считает он.

В качестве примера Диденко привел иммунитет депутатов, которые обладают одной из максимальных степеней юридической защиты. Решение о его снятии принимает сама палата по представлению Генеральной прокуратуры.

«Если бы такой закон об иммунитете журналистов был, то его бы сняли по требованию прокуратуры. И в данном случае, если речь идет о Голунове, то иммунитет бы ему не помог. Он взят за наркотики», – цитирует его Nation News.

Диденко в связи с этим предложил не делить представителей СМИ по взглядам и наделить иммунитетом их всех.

«В данном случае нужно говорить в целом о сообществе, и том, что профессия журналиста связана с угрозами. Иммунитет должен распространяться на профессию», — заключил он.

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками задержали Голунова в четверг на Цветном бульваре в рамках оперативной разработки наркогруппировки. При личном досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Позднее эксперты сообщили, что это наркотик метилэфедрон массой порядка четырех граммов.

Расследование дела Голунова взял под контроль начальник столичного главка МВД Олег Баранов. На данный момент у задержанного взяты срезы ногтевых пластин, смывы с рук, а также образцы биологических жидкостей. 8 июня журналисту предъявят обвинение в рамках возбужденного уголовного дела и выберут меру пресечения.

Многие руководители оппозиционных СМИ и антироссийских изданий высказались об ответственности перед законом. Эксперты же сошлись во мнении, что поддержка либеральных ценностей — это прямой путь к саморазрушению.

Главный редактор РБК Елизавета Голикова заявила, что перед законом все должны быть равны, независимо от социального статуса и рода деятельности.

Глава издательского дома «Коммерсант» Владимир Желонкин указал, что оппозиционные взгляды журналиста не должны стать причиной снисхождения к нему властей. Главред «Коммерсанта» убежден, что людям, преступившим закон, не следует давать никаких поблажек.