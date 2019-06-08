Эксперт ожидает падения доллара, если США продолжат использовать его как инструмент давления

Москва, 8 июня. Доллар в скором времени может потерять свои лидерские позиции, а попытка Вашингтона использовать национальную валюту как инструмент давления во внешней политике, может стать причиной его падения, уверен эксперт.

Как заявил в интервью изданию «Экономика сегодня» кандидат экономических наук Михаил Беляев, попытки валютных манипуляций США вызывают недовольство у крупных игроков мирового финансового рынка, в том числе у Китая. По словам эксперта, национальная валюта Поднебесной, не так давно вошла в корзину резервных валют, но юань пока не готов «тягаться» с долларом.

Он добавил, что сегодня подавляющая часть всех финансовых операций ведется в американских долларах, резервы также хранят и накапливают в национальной валюте США.

«Но США сейчас постепенно теряют свое преимущество и позиции на мировых рынках, поэтому начинают использовать доллар как инструмент давления для удержания своих позиций», — пояснил эксперт.

Беляев уточнил, что заставить доллар сбавить позиции в мировом обороте пока очень сложно, но многие крупные финансовые игроки, включая РФ, движутся в этом направлении.

Как ранее сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2019, региональные валюты начинают играть все более важную роль на мировой финансовой арене. Глава государства назвал большой ошибкой отказ Соединенных Штатов адаптироваться к новым мировым реалиям. Путин также указал на попытку сделать из доллара «инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир».