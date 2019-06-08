МИД РФ обвинил Киев в использовании суда ООН в политических целях

Москва, 8 июня. Москва рассчитывает, что Международный суд ООН отклонит иск Украины против России до его рассмотрения по существу. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В Международном суде ООН в Гааге с 3 по 7 июня прошли слушания по делу «Украина против Российской Федерации». Его инициировал Киев еще в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года (МКЛРД).

Как отметили в МИД РФ, Москва рассчитывает, что Международный суд ООН внимательно отнесется к аргументам об отсутствии у него юрисдикции для рассмотрения надуманных обвинений и отклонит их до рассмотрения по существу.

Дипломаты обвинили Киев в использовании суда ООН в политических целях. По их словам, Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией в своих интересах.

Так, обращение в Международный суд ООН МИД РФ назвал очередной попыткой Киева отвлечь внимание от собственных нарушений прав человека и переложить ответственность на Россию за трагические последствия курса украинской власти после государственного переворота в 2014 году.

В МИД РФ подчеркнули, что Киев так и не смог представить хоть сколько-нибудь правдоподобных свидетельств якобы «притеснения этнических меньшинств» в Крыму со стороны российских властей. Адвокаты РФ уже предоставили суда юрисдикционные возражения относительно невыполнения Украиной процессуальных условий для обращения в суд ООН.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией демократическим путем и начала гражданской войны на Украине в 2014 году. Киевские политики неоднократно и бездоказательно обвиняли РФ в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны, а также в шпионаже и многом другом, не представляя при этом доказательств. Москва указывала на то, что не является стороной гражданского конфликта в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором». В МИД РФ не раз опровергали утверждения украинских политиков, называя их «публичными бездоказательными инсинуациями».

Ранее стало известно, что Россия оспорит судебные решения по искам крупнейшей нефте- и газодобывающей компании Украины «Укрнафта» и других в Верховном суде Швейцарии. Иски поданы на основании соглашения между Москвой и Киевом о поощрении и взаимной защите инвестиций.