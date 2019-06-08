Главред РБК заявила, что задержанный за наркотики Голунов должен ответить по закону

Москва, 8 июня. Главный редактор РБК Елизавета Голикова прокомментировала задержание в Москве журналиста издания Meduza Ивана Голунова, у которого полиция нашла наркотики. По ее словам, перед законом все должны быть равным, независимо от социального статуса и рода деятельности.

«Перед законом все равны, и нам важно, чтобы правовая система действовала в рамках всех норм, которые ей предписаны — ни больше, ни меньше», — пояснила Голикова порталу New Inform.

Ранее сообщалось, что полиция задержала на Цветном бульваре журналиста Ивана Голунова. При обыске у него было найдено пять свернутых пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы стражи правопорядка обнаружили у журналиста дома. Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Отметим, что вскоре после этого некоторые либеральные СМИ потребовали освободить Голунова, но интернет-пользователи не поддержали эти призывы. Федеральное агентство новостей на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» провело опрос на тему, стоит ли прощать Голунова на основании того, что тот является представителем оппозиционных сил. В результате 94,29% проголосовавших выбрали ответ:«Не стоит».

Общественный совет при МВД РФ взял дело Галунова под особый контроль с учетом широкого общественного резонанса. В Совете заявили, что проследят за тем, чтобы все действия, в том числе и со стороны правоохранительных органов, осуществлялись строго в рамках закона.