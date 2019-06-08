Главред «Коммерсанта» призвал не давать поблажек Голунову

Москва, 8 июня. Журналиста издания Meduza Ивана Голунова задержали в Москве, при досмотре у него изъяли 4 грамма наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще 5 грамм кокаина. Дело корреспондента прокомментировал глава издательского дома «Коммерсант» Владимир Желонкин.

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками задержали Голунова в четверг на Цветном бульваре в рамках оперативной разработки наркогруппировки. При личном досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Позднее эксперты сообщили, что это наркотик метилэфедрон, массой порядка четырех граммов.

Об ответственности перед законом уже высказались даже руководители оппозиционных СМИ и антироссийских изданий. Эксперты же сошлись во мнении, что поддержка либеральных ценностей — это прямой путь к саморазрушению.

Так, директор АЖУР, которое является издателем интернет-газеты «Фонтанка», Андрей Константинов обратил внимание, что перед законом все равны, избранных не может быть, а значит решение о виновности или невиновности любого человека должен принимать суд.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что ответственность за свои деяния должны нести все, а окончательный вердикт о виновности выносит суд, а не общественность. В случае с Голуновым, как и с другими представителями СМИ, оппозиционные они или нет, необходимо руководствоваться действующим законодательством, указал он.

Желонкин, комментируя произошедшее, указал, что оппозиционные взгляды журналиста не должны стать причиной снисхождения к нему властей. Главред «Коммерсанта» убежден, что людям, преступившим закон, не следует давать никаких поблажек.

«Журналисты — это журналисты, есть такие же законы о защите их деятельности. Ко всему нужно относиться в рамках закона», – призвал Желонкин в интервью «ПолитЭксперту».

Напомним, расследование дела Голунова взял под контроль начальник столичного главка МВД Олег Баранов. На данный момент у задержанного взяты срезы ногтевых пластин, смывы с рук, а также образцы биологических жидкостей. 8 июня журналисту предъявят обвинение в рамках возбужденного уголовного дела и выберут меру пресечения.

