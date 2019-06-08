Самолет совершил экстренную посадку в Азербайджане из-за грозы

Баку, 8 июня. Самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), направлявшийся в Нахичевань, экстренно сел в аэропорту Ленкорани из-за плохих погодных условий. Капитан воздушного судна принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту из-за грозы и сильного ливня.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Нахчывана (гроза и сильный ливень), капитан корабля рейса AZAL J2–253 Баку (GYD) — Нахчыван (NAJ) принял решение совершить посадку в аэропорту Лянкярана (LLK). Самолет благополучно приземлился в 15:08 по местному времени», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В результате экстренной посадки никто не пострадал, все пассажиры рейса будут доставлены в Нахчыван после улучшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что аэропорт в индийском Гоа закрыли после инцидента с истребителем МиГ-29К. Резервуар с топливом оторвался и упал на землю во время взлета истребителя.

На данный момент на территории аэропорта проводятся работы по устранению последствий инцидента. Воздушная гавань временно приостановила работу. Самолет в результате происшествия не пострадал.