Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Самолет совершил экстренную посадку в Азербайджане из-за грозы

48
0 Оставить комментарий

Самолет совершил экстренную посадку в Азербайджане из-за грозы

Баку, 8 июня. Самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), направлявшийся в Нахичевань, экстренно сел в аэропорту Ленкорани из-за плохих погодных условий. Капитан воздушного судна принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту из-за грозы и сильного ливня.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Нахчывана (гроза и сильный ливень), капитан корабля рейса AZAL J2–253 Баку (GYD) — Нахчыван (NAJ) принял решение совершить посадку в аэропорту Лянкярана (LLK). Самолет благополучно приземлился в 15:08 по местному времени», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. 

В результате экстренной посадки никто не пострадал, все пассажиры рейса будут доставлены в Нахчыван после улучшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что аэропорт в индийском Гоа закрыли после инцидента с истребителем МиГ-29К. Резервуар с топливом оторвался и упал на землю во время взлета истребителя.

На данный момент на территории аэропорта проводятся работы по устранению последствий инцидента. Воздушная гавань временно приостановила работу. Самолет в результате происшествия не пострадал.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров