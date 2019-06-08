Дом депутата Верховной рады ограбили под Киевом

Киев, 8 июня. Неизвестные ограбили дом внефракционного депутата Верховной рады Олега Недавы, расположенный недалеко от Киева.

Как рассказал представитель правоохранительных органов, грабители связали двух работников, которых застали дома у депутата, а после начали искать ценные вещи. В итоге преступники вынесли из дома ювелирные изделия, часы, золотые монеты и слитки. Общая сумма награбленного не уточняется, передает украинский портал УНН.

Ранее сообщалось, что у наблюдателя ОБСЕ украли кошелек и телефон в одном из ресторанов Киева. Пропажа была обнаружена женщиной уже на улице. На данный момент полицией было заведено дело по статье «кража».

В мае посольство США предупредило своих граждан об украинских грабителях, которые специализируются на иностранных туристах. Американские дипломаты советуют соотечественникам поглядывать по сторонам, не оставлять свои напитки без присмотра, сохранять бдительность в местах, полных туристов, не демонстрировать признаки своей состоятельности и быть внимательными при посещении банков или при использовании банкоматов.