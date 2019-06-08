Лидер Партии социалистов избрана председателем парламента Молдавии

Кишинев, 8 июня. Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный избрана председателем парламента государства.

Ранее контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы (ДПМ) потребовала отставки президента страны Игоря Додона и заявила, что не планирует признавать правительство, которое может быть сформировано коалицией. Додон, в свою очередь, предупредил жителей о возможных попытках дестабилизации в стране.

Кандидатуру молдавского политика Гречаный одобрили 56 голосами фракций ПСРМ и проевропейского блока Acum («Сейчас») на заседании, которое прошло в субботу.

При этом представители контролирующей правительство Демократической партии Молдовы (ДПМ) на заседании не присутствовали. В парламенте было отключено электричество и отсутствовал персонал секретариата.

Напомним, по итогам выборов, которые прошли 24 февраля, в 101-местный парламент Молдавии прошли три крупных формирования: поддерживающая президента ПСРМ (35 мандатов), ДПМ (30 мандатов) и блок Acum с 26 мандатами. Депутаты на протяжении трех месяцев не могли договорится о формировании парламентского большинства.

Президент Молдавии дал депутатам день на формирование нового правительства. Согласно постановлению Конституционного суда Молдавии, парламентарии должны были сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае президент уполномочен распустить парламент страны. Однако Додон решил не делать этого до понедельника.