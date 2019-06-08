В Госдуме назвали дело Голунова тестом российского общества на выдачу индульгенций преступникам

Москва, 8 июня. Шум вокруг задержания оппозиционного журналиста Ивана Голунова является некой проверкой, которая покажет, готовы ли россияне простить оппозиционерам и либеральным журналистам любое преступление, заявил в беседе с Федеральным агентством новостей депутат Госдумы Евгений Федоров.

Задержание Голунова на Цветном бульваре стало одной из самых обсуждаемых новостей последних дней. Несмотря на то, что у молодого человека были обнаружены наркотики и в рюкзаке, и дома, некоторые убеждены, что проблемы с правоохранителями у журналиста произошли из-за его оппозиционных взглядов.

Многие либерально-оппозиционные силы встали на его защиту, заявив, что он журналист, а значит — не виновен. Однако такой аргумент выглядит более чем странно. Стоит отметить, что ни одна профессия не гарантирует того, что на ней работает человек с кристально чистой репутацией. Выявление преступников — как раз входит в компетенцию правоохранительных органов. Однако виновен или невиновен человек — может решить только суд и никак не коллеги обвиняемого.

По мнению Федорова, история с Голуновым, вокруг которой было поднято столько шума, является своеобразной проверкой общества. Он убежден, что авторы этого прецедента хотят выяснить, готовы ли россияне простить человеку все преступления только за то, что он, например, журналист. Очевидно, что подобная индульгенция оппозиционера на насилие, наркоторговлю и прочие нарушения закона приведет к росту несправедливости и расслоению в обществе, а значит поддержка либеральных ценностей станет причиной его разрушения.

ФАН поинтересовался у депутата, должна ли власть быть более снисходительной и лояльной к журналистам из крыла оппозиции после скандала с Голуновым, который, по мнению либералов, является «жертвой» в этой истории.

«В контексте вашего вопроса я вижу, что в СМИ, в Интернет-сообществе проходит красной линией нить, что если это журналист или если оппозиционер, то он может иметь право хоть насиловать на улице городов людей, ему ничего не должно быть, потому что он журналист. Это довольно странная история, но именно так она интерпретируется, — выразил мнение собеседник ФАН. — На мой взгляд, это проба на зуб российского общества, проглотит ли оно такого рода предложение от потенциальных преступников — я так понимаю, что потенциальные преступники раскручивают эту тему — или нет. Надеюсь что эту идею не проглотят и выплюнут из общественного сознания, как абсолютную глупость».

Мысль о развале России неоднократно звучала и со стороны западных «экспертов»-русофобов. Однако для них это было скорее целью, а не предупреждением. Ярким примером можно назвать публикацию в Guardian одиозного финансиста из США Джорджа Сороса — который щедро обогащает в России персон и организации, критикующих действующую власть. Ярый противник сильной России не без радости объявил тогда, что в 2017 году РФ ждет абсолютный кризис во всех сферах — от экономики до политики.

Его прогноз не сбылся, однако это не значит, что попытки разрушить Россию изнутри прекратились. Так, итальянский политолог Манлио Динуччи в мае этого года во всеуслышание предложил свой рецепт «уничтожения России».

«Еще одним способом дестабилизации российской экономики в долгосрочной перспективе является стимулирование эмиграции квалифицированных кадров, особенно молодых россиян с высоким уровнем образования, — написал он для Voltaire Network. — В идеологическом и информационном секторах было бы необходимо поощрять внутренние споры и в то же время подрывать имидж России во внешнем мире, исключая ее из международных форумов и бойкотируя международные спортивные мероприятия, которые она организует».

Высказывать недовольство о происходящем в государстве имеет право каждый человек — каждый житель России. Однако критика бывает разной: кто-то ставит перед собой цель сделать страну лучше, а кто-то — развалить ее и нажить состояние на благодарности от западных спонсоров. Отличать черное от белого — пожалуй, личная ответственность каждого гражданина.