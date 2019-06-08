«Либеральная дорожка»: «дело Голунова» показывает наркопроблемы оппозиции в России

Задержание спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова вызывает множество вопросов. Сейчас нельзя сказать определенно, сбывал ли журналист наркотики. Но все же не стоит забывать, что для либерально-оппозиционной «тусовочки» «баловство» с запрещенными веществами — дело привычное.

«Дело Голунова» в разработке

В Москве на Цветном бульваре 6 июня был задержан 36-летний спецкорреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов по подозрению в сбыте наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в рюкзаке у журналиста 4 грамма предположительно метилэфидрина, которые хранились в пяти свертках. При обыске съемной квартиры у корреспондента полиция нашла сверток, три пакета с запрещенными веществами, а также весы. У себя дома Голунов хранил предположительно около 5 граммов.

Расследование дела взял на контроль начальник столичного главка МВД Олег Баранов. На данный момент у задержанного взяты срезы ногтевых пластин, смывы с рук, а также образцы биологических жидкостей. 8 июня журналисту предъявят обвинение в рамках возбужденного уголовного дела и выберут меру пресечения.

Журналистское сообщество, сам Иван Голунов считают версию следствия о возможном сбыте наркотиков несостоятельной. Такую же позицию занял адвокат спецкорреспондента Дмитрий Джулай. За сотрудника «Медузы» уже вступились Союз журналистов России, а также член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Правозащитники проверят законность действий полиции.

«Оппозиционная наркотуса»

Несмотря на неопределенность с делом Голунова, защитную реакцию общественности и журналистов, не стоит забывать — корреспондент относится к оппозиционно-либеральной «тусовочке», где немало наркоманов, обманщиков и обычных подлецов. Это только на страницах газет они представляют себя «рыцарями в блестящих доспехах», борцами за правду и здоровье нации, но в жизни все иначе. Для некоторых употребление запрещенных веществ — обычное дело.

Свидетельств тому множество. Журналистка Мария Купрашевич, ранее работавшая в «Новой газете», рассказывала Федеральному агентству новостей о непотребствах, которые происходили на ее бывшей работе и в «Медузе». По словам экс-сотрудницы, «Новая» — настоящее «змеиное гнездо». Публикация «джинсы» — не самое страшное. Ужас вызывали постоянные вечеринки после работы, которые сопровождались употреблением алкоголя, наркотиков и оргиями.

Часто утром, по приходе к началу рабочего дня, можно было застать офис в рвоте. Начальство не только смотрело на все это сквозь пальцы, но и само принимало участие, нередко уединяясь в отдельных кабинетах, в том числе с «мальчиками». Купрашевич отметила, что свечку над начальством никто не держал, однако слухов ходило уж слишком много, а потому сомнений практически не было.

«Наркобанда Ходорковского»

Вспомним и о журналисте «Кавказского узла» (учреждено НКО «Мемориал») Жалауди Гериеве, которого задержали в апреле 2016 года с большим количеством марихуаны в рюкзаке по пути из Курчалоя в Грозный. Впоследствии журналиста осудили на три года за хранение наркотиков. В марте 2019-го полиция задержала еще одного журналиста из Ялты — Евгения Гайворонского. И все также внимание правоохранительных органов привлекли наркотики.

Корреспондента, сотрудничающего с изданием «Примечания», заподозрили в употреблении каннабиноидов. Примечательно, что считающий себя «невиновным» журналист пытался быстренько сменить гражданство — он требовал признать себя украинцем. Сотрудника СМИ активно защищала либеральная пресса, которая, как известно, «своих» обеляет всеми возможными средствам и пытается делать из них «жертв режима». Например, историю с Гайворонским активно освещали издание «Крым. Реалии» и «Медиазона».

Напомним, что в наркоскандалах была замешана и «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ), которая принадлежит беглому уголовнику и миллиардеру Михаилу Ходорковскому. Правоохранительные органы в апреле 2019 года провели обыски у активистов политической организации и нашли в доме Леонида и Марины Запрудиных плантацию запрещенного растения, а также коробку с мефедроном (предположительно этот же наркотик был найден полицией у Голунова). В начале 2019-го в Пскове также были задержаны координатор все той же «Открытой России» Лия Милушкина и ее супруг. У них нашли 8 килограммов наркотических веществ.

«Дело Голунова», несмотря на свою неоднозначность, в очередной раз вскрывает проблемы с наркопристрастиями в либерально-оппозиционной «тусовке», которая любит прикрывать свои неудачи нелепыми объяснениями, политическими мотивами и борьбой с режимом. Нужно всегда помнить, что перед законом все равны и спекуляции политическими взглядами недопустимы. На данный момент остается ждать лишь результатов следствия, которые расставят точки над i.